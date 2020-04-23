Общество
сегодня, 17:23
Последний звонок в школах города предположительно прозвучит 30 мая
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В департаменте образования Липецка обсуждаются даты проведения последнего звонка и выпускного. Если эпидемиологическая обстановка в городе и в стране в целом стабилизируется, то последний звонок для липецких школьников прозвенит 30 мая, а выпускной пройдет в конце июня.
Напомним, что сегодня департаменте образования утвердил единый график, по которому все школы Липецка должны закончить образовательный процесс в рамках учебного года 2019-2020 годов.
Так, для первоклассников последний учебный день - 18 мая, для учащихся вторых и третьих классов - 25 мая, 4-11-х - 29 мая.
- Уже известно, что Всероссийские проверочные работы переносятся на начало следующего учебного года. Дополнительных изменений по экзаменам для выпускников нет. Согласно рекомендации Министерства просвещения, липецкие девятиклассники будут сдавать два экзамена в формате ОГЭ – русский язык и математику. ЕГЭ для выпускников 11 классов, по проекту, стартует 8 июня. Однако здесь многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - прокомментировала председатель департамента Светлана Бедрова.
Напомним, что сегодня департаменте образования утвердил единый график, по которому все школы Липецка должны закончить образовательный процесс в рамках учебного года 2019-2020 годов.
Так, для первоклассников последний учебный день - 18 мая, для учащихся вторых и третьих классов - 25 мая, 4-11-х - 29 мая.
- Уже известно, что Всероссийские проверочные работы переносятся на начало следующего учебного года. Дополнительных изменений по экзаменам для выпускников нет. Согласно рекомендации Министерства просвещения, липецкие девятиклассники будут сдавать два экзамена в формате ОГЭ – русский язык и математику. ЕГЭ для выпускников 11 классов, по проекту, стартует 8 июня. Однако здесь многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - прокомментировала председатель департамента Светлана Бедрова.
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Кристина
Липчанин.
Личи
мама
Липчанка