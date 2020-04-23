Общество

сегодня, 17:23

Последний звонок в школах города предположительно прозвучит 30 мая

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#последний звонок #учебный год
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Последний звонок в школах города предположительно прозвучит 30 мая
В департаменте образования Липецка обсуждаются даты проведения последнего звонка и выпускного. Если эпидемиологическая обстановка в городе и в стране в целом стабилизируется, то последний звонок для липецких школьников прозвенит 30 мая, а выпускной пройдет в конце июня.

Напомним, что сегодня департаменте образования утвердил единый график, по которому все школы Липецка должны закончить образовательный процесс в рамках учебного года 2019-2020 годов.
 
Так, для первоклассников последний учебный день - 18 мая, для учащихся вторых и третьих классов - 25 мая, 4-11-х - 29 мая. 
 
- Уже известно, что Всероссийские проверочные работы переносятся на начало следующего учебного года. Дополнительных изменений по экзаменам для выпускников нет. Согласно рекомендации Министерства просвещения, липецкие девятиклассники будут сдавать два экзамена в формате ОГЭ – русский язык и математику. ЕГЭ для выпускников 11 классов, по проекту, стартует 8 июня. Однако здесь многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - прокомментировала председатель департамента Светлана Бедрова.
 

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#последний звонок #учебный год
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Комментарии (5)

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Кристина

27 минут назад
Начальники, вы думайте когда открывать учебный год. В 2020 или 2021 году. О последнем звонке забудьте.
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Липчанин.

30 минут назад
мама, они так в школу хотят?))
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Личи

30 минут назад
Липчанка, позже 30 мая не закончат учиться
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мама

сегодня, 17:42
дети дома сидят и сходят с ума! откройте уже школы!
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Липчанка

сегодня, 17:37
Нам уже предпологали все до 23 марта,далее до 14 апреля,до 30 апреля,до 30 мая и т.д. ждем!
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