Коронавирус

33 минуты назад

В Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследованы 13201 человек

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#коронавирус
В Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследованы 13201 человек
По состоянию на 23 апреля в Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследован 13 201 человек, в т.ч. за последние сутки 849. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Напомним, что лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию проводятся на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» и государственных лабораторий трех медицинских организаций.

Исследования доступны для всех граждан вернувшимся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; контактировавших с больными COVID-19; лицам с диагнозом внебольничные пневмонии; лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с респираторными симптомами.

С начала эпидемии в Липецкой области выявлены 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 62 человека выздоровели, два человека умерли, 174 находятся на лечении.


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#коронавирус

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