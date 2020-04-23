В Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследованы 13201 человек

По состоянию на 23 апреля в Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследован 13 201 человек, в т.ч. за последние сутки 849. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Напомним, что лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию проводятся на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» и государственных лабораторий трех медицинских организаций.

Исследования доступны для всех граждан вернувшимся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; контактировавших с больными COVID-19; лицам с диагнозом внебольничные пневмонии; лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с респираторными симптомами.

С начала эпидемии в Липецкой области выявлены 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 62 человека выздоровели, два человека умерли, 174 находятся на лечении.