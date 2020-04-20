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Пропускной режим вводится в Лебедяни
С 21 апреля в Лебедяни вводится пропускной режим, он будет действовать по 30 апреля включительно в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление подписал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
Пропуск необходим всем независимо от того, собирается ли житель перемещаться пешком, на общественном транспорте, на личном автомобиле или такси. Подробное разъяснение правил действующей пропускной системы опубликовано на сайте администрации Липецкой области 18 апреля. На этом же сайте – Липецкаяобласть.рф –можно получить пропуск. Кнопка для заказа цифрового кода расположена на главной странице. Кроме того, запущена специальная программа в мессенджере Telegram. Она называется «Цифровой пропуск. Липецкая область». Telegram-бот не только выдаёт цифровые коды, но и даёт ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с действием в регионе пропускного режима.
Получить пропуск можно и в мобильном приложении «Липецкая область». Версия доступна для платформ iOS и Android. Необходимо скачать приложение, выбрать раздел «Прочее» и рубрику «Разрешение на выход». Система попросит указать причину, ввести номер телефона и паспорта. После нажатия кнопки «Отправить запрос» на телефон придёт смс с кодом.
Ознакомиться с текстом постановления о введении пропускного режима в Лебедяни можно здесь.
Напомним, что с 17 марта пропускной режим действует в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине.