Липчанка установила рекорд в забеге по улицам Санкт-Петербурга

А муж спортсменки занял 2-е место среди мужчин.

Самая известная из действующих липецких легкоатлеток Елена Коробкина стала победительницей массового забега, проходящего по улицам Санкт-Петербурга.

Традиционный забег проходил уже в 12-й раз, он посвящен Дню Победы и памяти мастера спорта СССР Гения Григорьевича Пахомова (1932-2008). Старт и финиш происходят на стадионе ЦФСиЗ (Центр физической культуры, спорта и здоровья) Московского района Санкт-Петербурга, а бегут спортсмены по улицам. Старт общий, но дистанции разные – от 200 метров до 7 км.



Коробкина и в прошлом году бегала по городу на Неве, став победительницей в беге на 3000 метров. На этот раз вызов Елене бросила местная бегунья Анастасия Калина, чемпионка России-2019 в помещении. Но Коробкитна все равно доказала свое преимущество, придя к финишу раньше всех и опередив ставшую второй Калину на 8 секунд. Правда, для этого ей пришлось установить рекорд трассы – 22 минуты 08 секунды.

Муж Елена участник Олимпийских Игр в Лондоне-2012 мастер спорта международного класса Николай Чавкин пришел к финишу вторым у мужчин.

Елена Коробкина – двукратная чемпионка Европы в помещении, неоднократная чемпионка России, «серебряный» призер Всемирной Универсиады-2013. Недавно добилась нейтрального статуса, который позволит ей выступать на международных соревнованиях под олимпийским флагом ввиду продолжающейся дисквалификации российской «королевы спорта».

Фото topsport48.ru

