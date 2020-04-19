Происшествия

51 минуту назад

Рано утром на улице Тельмана автомобиль врезался в бетонный столб

10 1437
#авария #ДТП
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Рано утром на улице Тельмана автомобиль врезался в бетонный столб
Сегодня утром на улице Тельмана напротив дома №6 автомобиль врезался в бетонный столб

- Вот так началось утро для двух девушек. Въехали в бетонный столб около 07:50, - сообщил GOROD48 свидетель аварии.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области нам рассказали, что авария обошлась без пострадавших.
10 1437
#авария #ДТП
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Комментарии (10)

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Миротворец

41 секунду назад
Буэнос ночес !!!!!!
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ого

16 минут назад
впервые вижу шестицилиндровый ситроен
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Сергей 13

19 минут назад
Вася, там не разгонишься,если бы взорвалось колесо,остановились.Или в кол,за пивом в киоск поехали,или целенаправленно в столб.Машина не может уйти с дороги.
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Вася

24 минуты назад
Ну или колесо взорвалось, как вариант и машина ушла с дороги. Чё один негатив. Христос воскресе всех.
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водитель со стажем....

27 минут назад
Курица за рулем обычно в телефон пялиться или ресницы поправляет.Отсюда результат.Хорошо что не в чужую машину.
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вв

28 минут назад
//....даааа ....пора маски на каски менять ....это хорошо ИЗОЛЯЦИЯ ...никого не задели
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2

31 минуту назад
Хоть кака-то позитивная новоссть за последнее время
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Фёдор

38 минут назад
Очередные дети дебилы их сейчас много за рулём за бабки справки годности выдают всем олигофренам
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Денис

39 минут назад
Лида, прощелыги и прошмандовки
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Лида

40 минут назад
Пьяные и наркоманки
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