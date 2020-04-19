Происшествия
51 минуту назад
Рано утром на улице Тельмана автомобиль врезался в бетонный столб
Сегодня утром на улице Тельмана напротив дома №6 автомобиль врезался в бетонный столб
- Вот так началось утро для двух девушек. Въехали в бетонный столб около 07:50, - сообщил GOROD48 свидетель аварии.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области нам рассказали, что авария обошлась без пострадавших.
- Вот так началось утро для двух девушек. Въехали в бетонный столб около 07:50, - сообщил GOROD48 свидетель аварии.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области нам рассказали, что авария обошлась без пострадавших.
Миротворец
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водитель со стажем....
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