Рано утром на улице Тельмана автомобиль врезался в бетонный столб

Сегодня утром на улице Тельмана напротив дома №6 автомобиль врезался в бетонный столб



- Вот так началось утро для двух девушек. Въехали в бетонный столб около 07:50, - сообщил GOROD48 свидетель аварии.



В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области нам рассказали, что авария обошлась без пострадавших.

