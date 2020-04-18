Общество

сегодня, 10:42

Из мэрии Липецка ушел председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства

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#мэрия Липецка #кадры
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Из мэрии Липецка ушел председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства

Место Николая Воронина занял Николай Дергунов.

Вчера в мэрии Липецка стало еще меньше мужчин-руководителей: 44-летний председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Эту информацию GOROD48 подтвердили два источника в городской администрации.

Место Николая Воронина предложено занять директору МБУ «Липецкгорсвет» Николаю Дергунову.

Николай Воронин был назначен на должность председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства летом прошлого года. В мэрии Липепцка выпускник Мичуринского государственного аграрного университета по специальности «Экономика и управление на предприятии» работал с 2015 года. Начинал с должности ведущего инженера отдела технического контроля УГС Липецка, в 2017-2018 годах возглавлял отдел дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии. С июня 2018 года был заместителем председателя ведомства, с 10 апреля 2019 года исполнял обязанности руководителя данного департамента.

Причина ухода Николая Воронина GOROD48 не известна - бывший чиновник оказался недоступен для звонков.
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#мэрия Липецка #кадры
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Комментарии (31)

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Житель

2 минуты назад
А вы друзья как не садитесь. Всё в музыканты не годитесь
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Житель

3 минуты назад
А вы друзья как не садитесь, все в музыканты не гордитесь!
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Житель

4 минуты назад
А вы друзья как не садитесь, все в музыканты не гордитесь!
ответить

Ы

6 минут назад
Одного дурака на другого меняют
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А почему

9 минут назад
в нашей мэрии не сокращают поголовье чиновников?
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Ржу,не могу

18 минут назад
Работать то когда? Не успеют придти,вникнуть,уже ушли. Какая то карусель.Хотя, найди потом кто и что делал.... Как у Высоцкого-Где деньги,Зин..
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Город

23 минуты назад
А мэр то не настоящий!!!
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Правда

23 минуты назад
А почему со Сселок не назначают.У нас жополизов хватает.
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Фаина Раневская

35 минут назад
Я всю жизнь страшно боюсь глупых. Особенно баб. Никогда не знаешь, как с ними разговаривать, не скатываясь на их уровень
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Это город которого НЕТ

36 минут назад
От заваркиной бегут все. Она не понимает что должен делать градоначальник. Это факт.
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