Из мэрии Липецка ушел председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства

Место Николая Воронина занял Николай Дергунов.

Вчера в мэрии Липецка стало еще меньше мужчин-руководителей: 44-летний председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин написал заявление об увольнении по собственному желанию.



Эту информацию GOROD48 подтвердили два источника в городской администрации.



Место Николая Воронина предложено занять директору МБУ «Липецкгорсвет» Николаю Дергунову.



Николай Воронин был назначен на должность председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства летом прошлого года. В мэрии Липепцка выпускник Мичуринского государственного аграрного университета по специальности «Экономика и управление на предприятии» работал с 2015 года. Начинал с должности ведущего инженера отдела технического контроля УГС Липецка, в 2017-2018 годах возглавлял отдел дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии. С июня 2018 года был заместителем председателя ведомства, с 10 апреля 2019 года исполнял обязанности руководителя данного департамента.



Причина ухода Николая Воронина GOROD48 не известна - бывший чиновник оказался недоступен для звонков.