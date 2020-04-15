Происшествия

47 минут назад

Пьяный водитель приехал на АЗС и заявил, что угнал машину

5 784
#угон
Пьяный водитель приехал на АЗС и заявил, что угнал машину

Сегодня рано утром в полицию поступило сообщение от работников заправки на трассе Хлевное – Липецк о том, что около пяти часов утра на станцию подъехал нетрезвый мужчина на автомобиле «Лада-Гранта». Работникам станции он заявил, что машину угнал.

- На станцию выехали начальник ОГИБДД ОМВД России по Липецкому району майор полиции Александр Почеревин и врио командира отделения ДПС ГИБДД старший лейтенант ОМВД России по Липецкому району Дмитрий Митин.  Там они обнаружили автомобиль и 43-летнего нетрезвого водителя, который ранее заявил заправщице, что машину он угнал. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, - сообщили в УГИБДД по Липецкой области.

Полицейские связались с дежурной частью и выяснили, что в полицию действительно обратился таксист с сообщением об угоне автомобиля.

Водителя задержали и доставили в отдел полиции. Проводится расследование всех обстоятельств происшедшего.

Как добавили в управлении ГИБДД, это не единственный случай, когда неравнодушные люди сообщают о нетрезвых за рулем. Так за три месяца этого года в полицию поступило 79 сообщений о подобных нарушениях, создававших угрозу жизни и здоровья участников дорожного движения. По каждому сообщению незамедлительно ориентировались наряды дорожно-патрульной службы. В пяти случаях в отношении водителей составлены административные материалы за управление автотранспортом в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Остальные факты после проверки не подтвердились. И хотя эта цифра невелика, возможно, это спасло жизнь и здоровье ни в чем неповинных людей.   

Госавтоинспекция обращается к тем, кто может стать свидетелем того, как выпивший человек садится за руль. Остановите его, не допустите трагедии. О подобных случаях можно сообщить по телефонам 02 или 102.



5 784
#угон

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ник

3 минуты назад
Начальник гибдд лично выезжал на задержание. Всю жизнь начальство в мвд себя в сводки ставило, только в раскрытые преступления, а в нераскрытх только участковые да опера.
ответить

Пьянь и дегенераты

7 минут назад
Перемещаются на вазах
ответить

Житель

9 минут назад
Они совершили подвиг, пьяницу "повязали".....срочно представить к награде.
ответить

Инквизитор

19 минут назад
Я хотел предотвратить трагедию, звонил и голосовал против, но никто не слышал.
ответить

Цветомузыка

20 минут назад
Пшли вы на хрен . Защищают себя в первую очередь а потом пукина . А на людей как забивали так и забивают
ответить

Еще в рубрике

Работницу миграционной службы обвиняют в получении взятки за регистрацию иностранцев
#взятка
Работницу миграционной службы обвиняют в получении взятки за регистрацию иностранцев

28 минут назад

Происшествия
Хозяйка липецкой «пирамиды» проведет 15 лет за решеткой
#пирамида #мошенничество
2
Хозяйка липецкой «пирамиды» проведет 15 лет за решеткой

сегодня, 13:48

Происшествия
Суд вынес семерым липчанам предупреждения за нарушение режима самоизоляции
#суд #самоизоляция #сидимдома
72
Суд вынес семерым липчанам предупреждения за нарушение режима самоизоляции

сегодня, 11:28

Происшествия
Скелетированные останки женщины нашли у водонапорной башни в Задонске
#пропавшие без вести
Скелетированные останки женщины нашли у водонапорной башни в Задонске

сегодня, 10:41

Происшествия
«Хозяйка собаки оставила меня истекать кровью, даже «скорую» не вызвала!»
#домашние животные
110
«Хозяйка собаки оставила меня истекать кровью, даже «скорую» не вызвала!»

сегодня, 10:40

Происшествия
Полиция раскрыла грабёж и несколько краж
#Кража #грабеж #УМВД
2
Полиция раскрыла грабёж и несколько краж

сегодня, 10:31

Происшествия