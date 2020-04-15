Пьяный водитель приехал на АЗС и заявил, что угнал машину

Сегодня рано утром в полицию поступило сообщение от работников заправки на трассе Хлевное – Липецк о том, что около пяти часов утра на станцию подъехал нетрезвый мужчина на автомобиле «Лада-Гранта». Работникам станции он заявил, что машину угнал.

- На станцию выехали начальник ОГИБДД ОМВД России по Липецкому району майор полиции Александр Почеревин и врио командира отделения ДПС ГИБДД старший лейтенант ОМВД России по Липецкому району Дмитрий Митин. Там они обнаружили автомобиль и 43-летнего нетрезвого водителя, который ранее заявил заправщице, что машину он угнал. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, - сообщили в УГИБДД по Липецкой области.

Полицейские связались с дежурной частью и выяснили, что в полицию действительно обратился таксист с сообщением об угоне автомобиля.

Водителя задержали и доставили в отдел полиции. Проводится расследование всех обстоятельств происшедшего.

Как добавили в управлении ГИБДД, это не единственный случай, когда неравнодушные люди сообщают о нетрезвых за рулем. Так за три месяца этого года в полицию поступило 79 сообщений о подобных нарушениях, создававших угрозу жизни и здоровья участников дорожного движения. По каждому сообщению незамедлительно ориентировались наряды дорожно-патрульной службы. В пяти случаях в отношении водителей составлены административные материалы за управление автотранспортом в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Остальные факты после проверки не подтвердились. И хотя эта цифра невелика, возможно, это спасло жизнь и здоровье ни в чем неповинных людей.

Госавтоинспекция обращается к тем, кто может стать свидетелем того, как выпивший человек садится за руль. Остановите его, не допустите трагедии. О подобных случаях можно сообщить по телефонам 02 или 102.