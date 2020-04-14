Погода в Липецке

сегодня, 14:33

Спасатели разослали экстренное предупреждение о непогоде

6 2610
#ветер #снег
5
Спасатели разослали экстренное предупреждение о непогоде

Сегодня вечером и завтра в Липецкой области ожидаются снег и сильный ветер.

«По данным синоптиков, с шести вечера 14 апреля до шести вечера 17 апреля в регионе ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: местами осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, днем 16 апреля до 21 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем от 6 до 11 градусов тепла», - сообщают в экстренном предупреждении липецкие спасатели. 


6 2610
#ветер #снег
5

Комментарии (6)

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Наталья

2 минуты назад
Ч, и что вы насчитали там?
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105

28 минут назад
Это погодный властелин генерал Шилов насмехается над никчемными людишками. Скоро все...и загорится липецкий творог, и ударят струи дизельного топлива по небосводу притона демонов
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Смс не приходило

31 минуту назад
!!!
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123

42 минуты назад
Наконец-то МЧС угадало с прогнозом.
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Админ сайта

сегодня, 15:08
Наши клоуны (Вася, Котэ) появятся здесь чуть позже. Приносим извинения за доставленные неудобства
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Ч

сегодня, 14:59
Сейчас почти у каждого есть комп . Открывая карту погоды можна самому спрогнозировать прогноз на ближайший день -два .Направление ветра указывается , расположение облаков с осадками тоже , По формуле школьной можно рассчитать вынос осадков .Всё очень просто и даже интересно ...Большое спасибо Биллу Гейтсу и Стиву Джобсу ...
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