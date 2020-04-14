Спасатели разослали экстренное предупреждение о непогоде

Сегодня вечером и завтра в Липецкой области ожидаются снег и сильный ветер.

«По данным синоптиков, с шести вечера 14 апреля до шести вечера 17 апреля в регионе ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: местами осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, днем 16 апреля до 21 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем от 6 до 11 градусов тепла», - сообщают в экстренном предупреждении липецкие спасатели.





