Общество

сегодня, 10:21

Липчанина обманули при попытке купить доспехи

8 1285
#Мошенничество
2
Липчанина обманули при попытке купить доспехи

Оставшийся без защиты геймер пришёл за защитой в полицию.

В полицию обратился молодой липчанин, который рассказал, что его обманули на 17 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, эту сумму мужчина заплатил за предоставление ему в одной из on-line … защитной амуниции для его виртуального персонажа. Любитель игр, нуждающийся в защите, перевёл деньги неизвестным по Сети, а взамен ничего так и не получил, и в результате обратился в правоохранительные органы.

О потерпевшем известно, что он 1994 г.р., то есть не так уж и мал.

Фото moddb.com

8 1285
#Мошенничество
2

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сева

51 минуту назад
Гомер наверное маски заказал для рыцарей
ответить

///

сегодня, 11:37
Доигрался...мозги свои ещё не заложил никуда? Хотя есть ли они у него...вот в чем вопрос...иди работай, заработаешь ещё...вся жизнь впереди...
ответить

Штормаг

сегодня, 11:25
А вот нечего донатить
ответить

И не видал

сегодня, 11:21
Арон Моисеич, больших...)))
ответить

Арон Моисеич

сегодня, 11:04
Он мал и глуп...
ответить

печенеги и половцы

сегодня, 10:48
Ваши доспехи у нас.Платите выкуп-17 тысяч Euro.Контакты: Кремль,царь Владимир Крымский,спросить Димитрия Писькова для царя Владимира.
ответить

Хаха ахаха хахахаха,))))

сегодня, 10:34
Лучше бы, помог голодающим в Африке.Все правильно сделали,это были лишние деньги у него))))))
ответить

Гендальф

сегодня, 10:33
Это даэдрическая броня - её надо призвать большим колдунством из обливиона. Если герой не может сотворить большое колдунсво сам, то пусть обращается в гильдию магов, ему там помогут, за золотые монеты естественно.
ответить

Еще в рубрике

Получить пособия и льготы можно через чат WhatsApp
#льготы #пособия
4
Получить пособия и льготы можно через чат WhatsApp

25 минут назад

Общество
Досрочных летних каникул не будет: школьники 1-8 классов продолжат учиться дистанционно
#коронавирус #школы
10
Досрочных летних каникул не будет: школьники 1-8 классов продолжат учиться дистанционно

56 минут назад

Общество
Уволенные весной липчане будут получать максимальное пособие по безработице
#безработица #рынок труда #пособие
20
Уволенные весной липчане будут получать максимальное пособие по безработице

сегодня, 10:13

Общество
Продавцы липецких рынков будут носить маски
#рынок #Евгения Уваркина #торговля
59
Продавцы липецких рынков будут носить маски

сегодня, 09:46

Общество
Ельчане сидят дома чаще липчан
#самоизоляция #сидимдома
3
Ельчане сидят дома чаще липчан

сегодня, 09:15

Общество
С начала года в Липецкой области возбуждены 195 уголовных дел за неуплату алиментов
#Алименты #приставы #долги
6
С начала года в Липецкой области возбуждены 195 уголовных дел за неуплату алиментов

сегодня, 08:58

Общество