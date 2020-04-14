Липчанина обманули при попытке купить доспехи

Оставшийся без защиты геймер пришёл за защитой в полицию.

В полицию обратился молодой липчанин, который рассказал, что его обманули на 17 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, эту сумму мужчина заплатил за предоставление ему в одной из on-line … защитной амуниции для его виртуального персонажа. Любитель игр, нуждающийся в защите, перевёл деньги неизвестным по Сети, а взамен ничего так и не получил, и в результате обратился в правоохранительные органы.

О потерпевшем известно, что он 1994 г.р., то есть не так уж и мал.

Фото moddb.com