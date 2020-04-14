сегодня, 10:21
Липчанина обманули при попытке купить доспехи
Оставшийся без защиты геймер пришёл за защитой в полицию.
В полицию обратился молодой липчанин, который рассказал, что его обманули на 17 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, эту сумму мужчина заплатил за предоставление ему в одной из on-line … защитной амуниции для его виртуального персонажа. Любитель игр, нуждающийся в защите, перевёл деньги неизвестным по Сети, а взамен ничего так и не получил, и в результате обратился в правоохранительные органы.
О потерпевшем известно, что он 1994 г.р., то есть не так уж и мал.
Фото moddb.com
Сева
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Штормаг
И не видал
Арон Моисеич
печенеги и половцы
Хаха ахаха хахахаха,))))
Гендальф