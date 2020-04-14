Нетбук, чайник, утюг и шуруповёрт прельстили елецкого вора

За сутки полицейские раскрыли несколько краж.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию обратился житель Ельца с заявлением о краже из его квартиры.

Злоумышленники проникли в жилище на улице Радиотехнической путём подбора ключей, а их добычей стали шуруповёрт, бензопила, нетбук, чайник и утюг.

В течение суток оперативниками по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции неработающий ранее судимый 40-летний житель Ельца. По части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» ему грозит лишение свободы до шести лет.

Вчера полицейские раскрыли два ранее совершённых преступления. ОУР УМВД России по Липецку задержан подозреваемый в краже перфоратора и шуруповерта, совершенной 9 января 2020 года из автомобиля "Лада-Калина". Им оказался неработающий ранее судимый за кражу 25-летний липчанин.

Сотрудниками ОП № 3 УМВД России по Липецку раскрыто хищение сотового телефона у несовершеннолетнего, совершенное 25 марта. Задержан подозреваемый в совершении преступления - неработающий ранее судимый за грабеж 27-летний житель Липецка. Похищенное изъято.