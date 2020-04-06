В Липецкой области сухо и до +12

7 апреля Липецкая область будет находиться в область повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. 8 апреля к региону приблизится атмосферный фронт – при порывистом ветре днем пройдет небольшой дождь. 9 апреля территория области окажется в тылу ложбины – осадки маловероятны. Среднесуточные температуры составят: 7 апреля - 2-3 градуса тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 8 и 9 апреля – 7-10 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 апреля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем будет от 7 до 12 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 5 до 7 градусов мороза, днем ожидается от 8 до 10 градусов тепла.



День 7 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 12 градусов мороза.

