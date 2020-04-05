Война с вирусом: в России заразу нашли у 6-месячного малыша, а в Нью-Йорк вводят войска

В Челябинской области коронавирус выявили шестимесячного ребенка – предполагают, что его малыш получил от жителя того же района, который вернулся из ОАЭ. ВОЗ пытается найти ответ на вопрос – кто тот промежуточный носитель, передавший вирус человеку. А в США больничные счета за лечение от коронавируса обойдутся американцам от 45 тысяч до 75 тысяч долларов – такие данные опубликовала организация FAIR Health.





Погибли от коронавируса 64 747 человек, полностью вылечились от вируса 246 798 человек.



На первом месте по числу заболевших остается США, где зараженных уже 311 637 человек, только за сутки их стало больше на 5 703 человека. На второе место по числу зараженных вышла Испания (126 168 случаев), потеснив Италию (124 632 случая). К списку стран, где регистрируется вирус, присоединилась Западная Сахара – по данным мониторинга здесь выявили сразу четыре случая.



За последние сутки в России подтверждены 658 случаев заражения в 14 регионах. Два человека скончались. Больше всего зараженных – в Москве (536). Общее число случаев заражения в России составило 5 398 человек в 79 регионах.



В Липецкой области новые случаи не выявлены. С начала эпидемии COVID-2019 заболели 18 липчан, пятеро из них выздоровели, 13 - находятся на лечении в областной инфекционной больнице.



Испытать новую вакцину от вируса на людях в России готовятся в июне



Сейчас прототипы новой вакцины исследуют на мышах, хорьках и низших приматах. «Исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля текущего года и после этого перейти на стадию доклинических исследований», - рассказали в государственном научном центре вирусологии и бактериологии «Вектор». Клинические испытания непосредственно на людях начнутся в июне.



Сейчас ученые разрабатывают 26 вариантов вакцины для лабораторных испытаний. Лучшие варианты вакцины пройдут доклинические исследования, а затем, с разрешения Минздрава РФ - начнутся клинические на людях.



Польские ученые ищут лекарство, которое замедлит заражение



Лекарство от вируса ищет весь мир. Польские ученые из Ягеллонского университета (Краков) заявили – они нашли средство, которое значительно замедляет заражение новым вирусом. Сейчас польские ученые готовятся к клиническим испытаниям изобретения. Тесты на грызунах показали – препарат не ухудшает работу легких и не токсичен. Однако для исследования на людях изобретение пока на одобрено.



ВОЗ ищет «промежуточного носителя» вируса



Геном коронавируса оказался схожим с геномом вирусов, которые живут в летучих мышах – однако сами мыши не болеют коронавирусом. Сейчас в ВОЗ пытаются установить «промежуточного носителя», от которого мог заразиться человек.



В России выросло производство антисептиков



Пока ученые ищут вакцины, жители России скупают антисептики. Так, за месяц производство антисептиков выросло в несколько раз, заявили в Минпромторге РФ: в середине марта их производили в стране около 45 тысяч литров, сейчас – уже 220 тысяч литров.



Лечение коронавируса обойдется среднему американцу до 75 тысяч долларов



Незастрахованному американцу госпитализация из-за коронавируса обойдется в сумму до 75 тысяч долларов – к такому выводу пришли эксперты независимой некоммерческой организации FAIR Health. Такие же счета – от 42 тысяч до 75 тысяч американцам придется выложить за больничные счета, если страховая компания решит, что полученная медицинская помощь не входит в перечень положенных по страховке услуг.



Впрочем, застрахованных американцев дополнительные расходы тоже не сильно обрадуют: по данным исследователей часть счета за госпитализацию, которую не покроет страховка, и им все же придется заплатить, составит от 22 тысяч до 39 тысяч долларов.



Такие выводы в FAIR Health сделали, проанализировав свою базу данных записей об обращениях в частные страховые компании и расходы по программам Medicare и Medicaid. В расчете учитывались и расходы на больничное лечение.



В Нью-Йорке с коронавирусом будут бороться военные



Между тем, власти США направят в Нью-Йорк тысячу военных, среди которых – врачи и медсестры. Войска будут помогать бороться с коронавирусом. Военных направят и в другие штаты, где нужна помощь.



В США заключенных отправят под домашний арест



Коронавирусная инфекция в США добралась до тюрем. О том, что федеральное бюро тюрем столкнулось с быстрым распространением коронавируса в исправительных учреждениях страны, заявил генеральный прокурор США Уильям Барр. В тюрьмах, которые сильнее других пострадали от инфекции, часть заключенных будут переводить под домашний арест.



Эквадорцы просят о помощи



Сегодня в этой стране зарегистрировано почти 3,5 тысячи зараженных вирусом. Гуаякиль стал одним из городов, где сложилась наиболее сложная ситуация – здесь выявлена почти половина всех случаев. О том, что происходит в этом городе, рассказало издание The Guardian.



Фотографии и видео из этого прибрежного города выглядят как снимки стихийного бедствия. На карантине находится и мэр города Синтия Витери. Под огромным напряжением работают врачи, а владелец одного из похоронных бюро признался корреспонденту издания – спрос на их услуги такой большой, что работники не справляются.



Here is what #Guayaquil, #Ecuador looks like right now. Our report for @AJEnglish :



Local authorities told us they're getting up to 200 calls a day to pick up bodies. They can't keep up and dead loved ones are being left in houses, cars, the streets.#EcuadorEnEmergencia pic.twitter.com/k72JuELnYU — John Holman (@johnholman100) April 2, 2020



Одной из причин инфекционной вспышки эксперты называют активное воздушное сообщение между Эквадором и Испанией, в которой проживают больше 400 тысяч эквадорских мигрантов. Так, первый случай заболевания выявили у 71-летней женщины, которая вернулась в Гуаякиль из Мадрида и умерла 13 марта.



«Сейчас не время дремать. Пора готовиться», - написал на этой неделе в твиттере президент Сальвадора Наиб Букеле, указав в качестве доказательства на бедствие Гуаякиля.



ЮАР забывает о расовой ненависти



В Южно-Африканской республике полицейские разгоняют нарушителей карантина водой и резиновыми пулями. Противостояние между белым и черным населением является частью привычной жизни в этой стране. Тем не менее, перед лицом общей опасности люди научились объединяться, несмотря на разные взгляды. Как



Испанец с двумя мечами напал на полицейских



В Мадриде мужчина с двумя мечами напал на полицию. Видеозапись ведомство выложило в официальную группу в Твиттере. Раздетый по пояс мужчина ходил по улицам и размахивал мечами, когда приехали полицейские, он начал бить стекла патрульных машин. Мужчина утверждал, что болен COVID-19.



Detenido en #Madrid un individuo que, con dos catanas, intentó agredir a varios agentes mientras decía estar contagiado. #COVID19 pic.twitter.com/OSyLlJkUfw — Policía Nacional (@policia) April 3, 2020



Коронавирус нашли у шестимесячного ребенка



В одном из районов Челябинской области коронавирус выявили у шестимесячного ребенка. Всего в районе пятеро заболевших, один из которых вернулся домой из ОАЭ и контактировал с малышом.

По данным Роспотребнадзора, на утро 5 апреля в мире зафиксирован 1 196 021 подтвержденный случай заражения, только за сутки зараженных стало больше на 93 316 человек.Погибли от коронавируса 64 747 человек, полностью вылечились от вируса 246 798 человек.На первом месте по числу заболевших остается США, где зараженных уже 311 637 человек, только за сутки их стало больше на 5 703 человека. На второе место по числу зараженных вышла Испания (126 168 случаев), потеснив Италию (124 632 случая). К списку стран, где регистрируется вирус, присоединилась Западная Сахара – по данным мониторинга здесь выявили сразу четыре случая.За последние сутки в России подтверждены 658 случаев заражения в 14 регионах. Два человека скончались. Больше всего зараженных – в Москве (536). Общее число случаев заражения в России составило 5 398 человек в 79 регионах.В Липецкой области новые случаи не выявлены. С начала эпидемии COVID-2019 заболели 18 липчан, пятеро из них выздоровели, 13 - находятся на лечении в областной инфекционной больнице.Сейчас прототипы новой вакцины исследуют на мышах, хорьках и низших приматах. «Исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля текущего года и после этого перейти на стадию доклинических исследований», - рассказали в государственном научном центре вирусологии и бактериологии «Вектор». Клинические испытания непосредственно на людях начнутся в июне.Сейчас ученые разрабатывают 26 вариантов вакцины для лабораторных испытаний. Лучшие варианты вакцины пройдут доклинические исследования, а затем, с разрешения Минздрава РФ - начнутся клинические на людях.Лекарство от вируса ищет весь мир. Польские ученые из Ягеллонского университета (Краков) заявили – они нашли средство, которое значительно замедляет заражение новым вирусом. Сейчас польские ученые готовятся к клиническим испытаниям изобретения. Тесты на грызунах показали – препарат не ухудшает работу легких и не токсичен. Однако для исследования на людях изобретение пока на одобрено.Геном коронавируса оказался схожим с геномом вирусов, которые живут в летучих мышах – однако сами мыши не болеют коронавирусом. Сейчас в ВОЗ пытаются установить «промежуточного носителя», от которого мог заразиться человек.Пока ученые ищут вакцины, жители России скупают антисептики. Так, за месяц производство антисептиков выросло в несколько раз, заявили в Минпромторге РФ: в середине марта их производили в стране около 45 тысяч литров, сейчас – уже 220 тысяч литров.Незастрахованному американцу госпитализация из-за коронавируса обойдется в сумму до 75 тысяч долларов – к такому выводу пришли эксперты независимой некоммерческой организации FAIR Health. Такие же счета – от 42 тысяч до 75 тысяч американцам придется выложить за больничные счета, если страховая компания решит, что полученная медицинская помощь не входит в перечень положенных по страховке услуг.Впрочем, застрахованных американцев дополнительные расходы тоже не сильно обрадуют: по данным исследователей часть счета за госпитализацию, которую не покроет страховка, и им все же придется заплатить, составит от 22 тысяч до 39 тысяч долларов.Такие выводы в FAIR Health сделали, проанализировав свою базу данных записей об обращениях в частные страховые компании и расходы по программам Medicare и Medicaid. В расчете учитывались и расходы на больничное лечение.Между тем, власти США направят в Нью-Йорк тысячу военных, среди которых – врачи и медсестры. Войска будут помогать бороться с коронавирусом. Военных направят и в другие штаты, где нужна помощь.Коронавирусная инфекция в США добралась до тюрем. О том, что федеральное бюро тюрем столкнулось с быстрым распространением коронавируса в исправительных учреждениях страны, заявил генеральный прокурор США Уильям Барр. В тюрьмах, которые сильнее других пострадали от инфекции, часть заключенных будут переводить под домашний арест.Сегодня в этой стране зарегистрировано почти 3,5 тысячи зараженных вирусом. Гуаякиль стал одним из городов, где сложилась наиболее сложная ситуация – здесь выявлена почти половина всех случаев. О том, что происходит в этом городе, рассказало издание The Guardian.Фотографии и видео из этого прибрежного города выглядят как снимки стихийного бедствия. На карантине находится и мэр города Синтия Витери. Под огромным напряжением работают врачи, а владелец одного из похоронных бюро признался корреспонденту издания – спрос на их услуги такой большой, что работники не справляются.Одной из причин инфекционной вспышки эксперты называют активное воздушное сообщение между Эквадором и Испанией, в которой проживают больше 400 тысяч эквадорских мигрантов. Так, первый случай заболевания выявили у 71-летней женщины, которая вернулась в Гуаякиль из Мадрида и умерла 13 марта.«Сейчас не время дремать. Пора готовиться», - написал на этой неделе в твиттере президент Сальвадора Наиб Букеле, указав в качестве доказательства на бедствие Гуаякиля.В Южно-Африканской республике полицейские разгоняют нарушителей карантина водой и резиновыми пулями. Противостояние между белым и черным населением является частью привычной жизни в этой стране. Тем не менее, перед лицом общей опасности люди научились объединяться, несмотря на разные взгляды. Как пишет в издании batenka.ru наша соотечественница, а сейчас жительница ЮАР Ксения Мардина, за несколько дней до начала полного карантина кейптаунцы объединились в группу взаимопомощи Cape Town CAN. Все подписавшиеся жители были распределены по Whatsapp-чатам своих районов. Хорошие, то есть обеспеченные, районы поставили в пары с бедными. В каждой группе есть менеджер, который сообщает, чем можно помочь сегодня: купить 10 килограммов мыла, собрать посылки с базовыми вещами вроде риса и туалетной бумаги или просто пожертвовать деньги. Это – способ выжить для людей, которые привыкли к эпидемиям и нестабильности - объединяться против врага проще, чем за общую идею. Тут можно прожить, только зная соседей, не отворачиваясь от тех, кто оказался в беде, и быстро мобилизуясь в экстренных ситуациях. Что не исключает варианта – когда эпидемия пройдет, противостояние между разными слоями населения проявит себя вновь.В Мадриде мужчина с двумя мечами напал на полицию. Видеозапись ведомство выложило в официальную группу в Твиттере. Раздетый по пояс мужчина ходил по улицам и размахивал мечами, когда приехали полицейские, он начал бить стекла патрульных машин. Мужчина утверждал, что болен COVID-19.В одном из районов Челябинской области коронавирус выявили у шестимесячного ребенка. Всего в районе пятеро заболевших, один из которых вернулся домой из ОАЭ и контактировал с малышом.