Большая часть хулиганов из парка Победы - несовершеннолетние

Полицейские устанавливают оставшихся участников хулиганских выходок в Парке Победы

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, материалы проверки собирают участковые и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОП №7.



- Большая часть из установленных лиц несовершеннолетние, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Напомним, что 30 марта и 1 апреля подростки разрисовали бетонную чашу скейтерской площадки в парке Победы краской из баллончиков и маркером. При этом парки города на тот момент уже были закрыты, а горожане должны находится в условиях самоизоляции.



Действия подростков записала камера наблюдения.

