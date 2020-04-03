Происшествия

23 минуты назад

Большая часть хулиганов из парка Победы - несовершеннолетние

6 616
#хулиганы #
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Большая часть хулиганов из парка Победы - несовершеннолетние

Полицейские устанавливают оставшихся участников хулиганских выходок в Парке Победы 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, материалы проверки собирают участковые и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОП №7. 

- Большая часть из установленных лиц несовершеннолетние, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, что 30 марта и 1 апреля подростки разрисовали бетонную чашу скейтерской площадки в парке Победы краской из баллончиков и маркером. При этом парки города на тот момент уже были закрыты, а горожане должны находится в условиях самоизоляции.

Действия подростков записала камера наблюдения.
6 616
#хулиганы #
1

Комментарии (6)

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Аглы

5 минут назад
Слабоумные создания, жесть... наверняка большая часть этих негодяев зачаты по пьянке, в этом причина такого поведения.
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2к20

9 минут назад
СССР, не тебе обсуждать старая,толстая петушка
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Перри Мейсон

10 минут назад
Хочу анальной любви
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совет

13 минут назад
Оштрафовать родителей на 100 тысяч рублей, подростков посадить в кутузку на 14 дней.
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Зубан

16 минут назад
Лучше бы клетку оставили...
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СССР

16 минут назад
ножки тонкие ,штанишки короткие а жить хочется!))
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