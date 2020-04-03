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43-летний ельчанин зарезал сожительницу у квартиры: суд назначил ему 9,5 года строгого режима
Елецкий городской суд вынес приговор по нашумевшему делу: в сентябре прошлого года 43-летний мужчина зарезал на лестничной площадке бывшую сожительницу.
От полученных ранений женщина умерла на месте преступления.
- Учитывая обстоятельства дела, полное признание подсудимым своей вины, мнение государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Аня
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Zukko
валера жмышенка
валера жмышенка