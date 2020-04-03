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43-летний ельчанин зарезал сожительницу у квартиры: суд назначил ему 9,5 года строгого режима

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#убийство
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43-летний ельчанин зарезал сожительницу у квартиры: суд назначил ему 9,5 года строгого режима

Елецкий городской суд вынес приговор по нашумевшему делу: в сентябре прошлого года 43-летний мужчина зарезал на лестничной площадке бывшую сожительницу.

Как установлено материалами уголовного дела, в конце сентября 2019 года пьяный мужчина на лестничной площадке 9-го этажа одного из многоквартирных домов Ельца, дождался выхода из квартиры бывшей сожительницы - матери их общего ребенка, и в ходе ссоры на почве ревности нанес ей не менее четырех ударов ножом в грудь.

От полученных ранений женщина умерла на месте преступления.

- Учитывая обстоятельства дела, полное признание подсудимым своей вины, мнение государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
5 602
#убийство
1

Комментарии (5)

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Аня

13 минут назад
Вчера Алка со Студгородка, 26, как слышали в последнем подъезде, угрожала престарелому соседу. За курвой постоянно приезжают разные машины. Постоянно разные! Десятки разных номеров! Но она нигде не работает, вот в чем вопрос! Занимается б...лядством?
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100

16 минут назад
самый гуманный суд в мире!!! пожелание одно чтобы у судьи тоже кого нибудь из родных заколбасил такой же урод!!
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Zukko

36 минут назад
Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ----- https://cuz.su/prees
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валера жмышенка

сегодня, 13:53
9,5 года
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валера жмышенка

сегодня, 13:53
9,5 года
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