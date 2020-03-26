Происшествия
28 минут назад
Заведено уголовное дело по факту кражи в серфинг-центре
В Лебедяни украли забор и заготовки под домики строящегося серфинг-центра
Как сообщил на своей страничке в Инстаграм московский предприниматель Станислав Жариков, сегодня ночью на месте строящегося серфинг-центра в Лебедяни были украдены забор и доски для строительства домиков. Жариков оценил кражу в 600 тысяч рублей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст 158 УК РФ. Дело находится в производстве Следственного отдела МО МВД «Лебедянский».
GOROD48 осенью прошлого года рассказал о Станиславе Жарикове. Он увлечен серфингом. Занимался им вдали от родины – в жарких странах, на океанских волнах. Причем достиг определенных высот – стал серф-инструктором. Пять лет назад, как он рассказал в комментариях друзьям, стал искать место в России, чтобы соорудить искусственную серф-волну. Один из друзей показал ему такое место в Липецкой области на реке Дон близ Лебедяни. За это время Станислав сделал сооружение и самую настоящую искусственную волну для серфинга. В его планы входило строительство серфинг-центра. Жариков принял участие в конкурсе грантов на вдохновляющие проекты, объявленном блогером и журналистом Юрием Дудем, косметической компанией и домом модной одежды и выиграл грант в 1 миллион рублей. Причем спонсоры оплатили и налог на выигрыш. Также значительную сумму на строительство серфинг-центра на реке Дон близ Лебедяни Жарикову удалось собрать в интернете.
Фото: www.instagram.com/donsurf.ru
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст 158 УК РФ. Дело находится в производстве Следственного отдела МО МВД «Лебедянский».
GOROD48 осенью прошлого года рассказал о Станиславе Жарикове. Он увлечен серфингом. Занимался им вдали от родины – в жарких странах, на океанских волнах. Причем достиг определенных высот – стал серф-инструктором. Пять лет назад, как он рассказал в комментариях друзьям, стал искать место в России, чтобы соорудить искусственную серф-волну. Один из друзей показал ему такое место в Липецкой области на реке Дон близ Лебедяни. За это время Станислав сделал сооружение и самую настоящую искусственную волну для серфинга. В его планы входило строительство серфинг-центра. Жариков принял участие в конкурсе грантов на вдохновляющие проекты, объявленном блогером и журналистом Юрием Дудем, косметической компанией и домом модной одежды и выиграл грант в 1 миллион рублей. Причем спонсоры оплатили и налог на выигрыш. Также значительную сумму на строительство серфинг-центра на реке Дон близ Лебедяни Жарикову удалось собрать в интернете.
Фото: www.instagram.com/donsurf.ru
Викторм
Гость