Заведено уголовное дело по факту кражи в серфинг-центре

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня 26 марта я как обычно приехал в 8 утра на базу. И что я обнаружил, за одну ночь у нас украли ВЕСЬ поставленный забор и все доски, предназначенные для строительства домиков. Это примерно на 600 тысяч! Пишу заявление в полиции. Буду держать в курсе.