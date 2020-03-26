Происшествия

28 минут назад

Заведено уголовное дело по факту кражи в серфинг-центре

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#серфинг #кража
Заведено уголовное дело по факту кражи в серфинг-центре

В Лебедяни украли забор и заготовки под домики строящегося серфинг-центра 

Как сообщил на своей страничке в Инстаграм московский предприниматель Станислав Жариков,  сегодня ночью на месте строящегося серфинг-центра в Лебедяни были украдены забор и доски для строительства домиков. Жариков оценил кражу в 600 тысяч рублей.





Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст 158 УК РФ. Дело находится в производстве Следственного отдела МО МВД «Лебедянский».

GOROD48 осенью прошлого года рассказал о Станиславе Жарикове. Он увлечен серфингом. Занимался им вдали от родины – в жарких странах, на океанских волнах. Причем достиг определенных высот – стал серф-инструктором.  Пять лет назад, как он рассказал в комментариях друзьям, стал искать место в России, чтобы соорудить искусственную серф-волну. Один из друзей показал ему такое место в Липецкой области на реке Дон близ Лебедяни.  За это время Станислав сделал сооружение и самую настоящую искусственную волну для серфинга. В его планы входило строительство серфинг-центра.  Жариков  принял участие в конкурсе грантов на вдохновляющие проекты, объявленном блогером и журналистом Юрием Дудем, косметической компанией и домом модной одежды и выиграл грант в 1 миллион рублей. Причем спонсоры оплатили и налог на выигрыш. Также значительную сумму на строительство серфинг-центра на реке Дон близ Лебедяни  Жарикову удалось собрать в интернете.

Фото: www.instagram.com/donsurf.ru

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#серфинг #кража

Комментарии (2)

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Викторм

6 минут назад
А вот и Робин Гуд объявился...
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Гость

9 минут назад
И захватил муниципальную землю для строительства так называемого серфинг-центра. Ведет строительство в водоохранной зоне, на землях для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, не имея статуса КФХ. ТАК ЧТО САМ ПОТЕРПЕВШИЙ ГРУБО НАРУШАЕТ ЗАКОН!!!!
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