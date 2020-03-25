На трассе «Дон» «ГАЗель» влетела в грузовик

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 24 марта в Хлевенском районе на трассе «Дон» автомобиль «ГАЗель» врезался в двигавшийся впереди грузовик «Ман». В аварии пострадал 39-летний водитель «ГАЗели», с травмами он доставлен в больницу.



В Ельце на улице 9 Декабря столкнулись автомобили «Лада-Гранта» с 41-летним мужчиной за рулем и «Форд» под управлением 61-летнего водителя. В автоаварии пострадала 10-летняя пассажирка иномарки – с травмами ее госпитализировали.



24 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1208 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 68.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 750 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 45 нарушений правил парковки.



Зафиксировано 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.