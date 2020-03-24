Происшествия
сегодня, 10:47
Утром на улице Стаханова горел автомобиль
Пожар начался со стороны моторного отсека.
Загрузка плеера
Сегодня утром на улице Стаханова в Липецке на выезде из двора со стороны дома №8 загорелся «ВАЗ-2105».
Судя по видеозаписи, сделанной очевидцами пожара, машина начала гореть со стороны моторного отсека. Когда пламя охватило половину автомобиля, прибыли пожарные и потушили возгорание.
Судя по видеозаписи, сделанной очевидцами пожара, машина начала гореть со стороны моторного отсека. Когда пламя охватило половину автомобиля, прибыли пожарные и потушили возгорание.
можно Машку за ляжку
патриоты с голой жо..й
можно
Вальяжный автогаражевладелец
Да уж