Утром на улице Стаханова горел автомобиль

Пожар начался со стороны моторного отсека.

Сегодня утром на улице Стаханова в Липецке на выезде из двора со стороны дома №8 загорелся «ВАЗ-2105».Судя по видеозаписи, сделанной очевидцами пожара, машина начала гореть со стороны моторного отсека. Когда пламя охватило половину автомобиля, прибыли пожарные и потушили возгорание.