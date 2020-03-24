Происшествия

сегодня, 10:47

Утром на улице Стаханова горел автомобиль

5 1367
#пожар
Утром на улице Стаханова горел автомобиль

Пожар начался со стороны моторного отсека.

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Сегодня утром на улице Стаханова в Липецке на выезде из двора со стороны дома №8 загорелся «ВАЗ-2105».

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Судя по видеозаписи, сделанной очевидцами пожара, машина начала гореть со стороны моторного отсека. Когда пламя охватило половину автомобиля, прибыли пожарные и потушили возгорание.

5 1367
#пожар

Комментарии (5)

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можно Машку за ляжку

9 минут назад
можно, ...без Китая вы будете копать кртошку палками и сидеть при лучине, потому что своего у вас ничено нет кроме балалайки.
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патриоты с голой жо..й

30 минут назад
можно, ..если отгородиться от Китая то все окажутся в каменном веке без китайских трусов.патриотам даже российские флаги шьют в Китае ща неимением собственных.сидя у китайского компа в китайских тапочках хорошо изображать из себя могучего запукинца с рывком и инновациями и мощнейшим производством масоки из китайской марли в хлевенском сельпо.
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можно

сегодня, 11:25
поизголяться про то,что это жигули,и то что тот клоун из такси,который всегда пишет про "иномаркидуракам", "инотазы",но-итак понятно,что чел ездил на этом не по доброй воле,а по окуенной нуждище,ибо лаве на нормальную машину,т.е. иномарку у него просто нет.Так вот-это загорелись китайские провода или подобные фентиклюшки от них,типа светодиодных лампочек.Можно списать на старую проводку,но точно говорю-это все подделки из киталии такое делают,т.к. горят и иномарки и вот такие повозки.Надо забанить китай носовсем и навечно,от них-только одни проблемы во всех смыслах.Путину надо не дружить с ними,а забор как Трамп от Мексики делать.и повыше,что бы не перепрыгивали и не перелазили.Что бы они крыс обожрались намертво!
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Вальяжный автогаражевладелец

сегодня, 11:21
ноу коммет
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Да уж

сегодня, 11:04
Перри Мейсон,происки конкурентов
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