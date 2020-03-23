сегодня, 10:51
16-летний подросток украл из аптеки контрацептивы
Кроме этой кражи полицейские раскрыли еще несколько хищений из торговых предприятий поселка Трактростроителей
20 марта из сетевого магазина на улице Бачурина украли спиртное стоимостью 658 рублей. Участковым уполномоченным полиции по «горячим следам» задержаны ранее судимый 18-летний парень и его приятель подросток.
Из другого сетевого магазина на улице Ленинградской украли также алкогольные напитки стоимостью 2527 рублей. Участковым уполномоченным полиции задержан неработающий 22-летний житель Грязинского района.
По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела. Санкция инкриминируемых статьей предусматривает лишение свободы от двух до семи лет.
роя
_Ъ_
молодой тупняк
Этих еще
Задержанный видать