Происшествия

сегодня, 10:51

16-летний подросток украл из аптеки контрацептивы

5 872
#кража
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16-летний подросток украл из аптеки контрацептивы
Полицейские раскрыли кражу контрацептивов из аптеки на улице Жуковского в Липецке. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД по Липецкой области, по подозрению в краже задержан 16-летний подросток. Украденные контрацептивы оценены в 1070 рублей.

Кроме этой кражи полицейские раскрыли еще несколько хищений из торговых предприятий поселка Трактростроителей

20 марта из сетевого магазина на улице Бачурина украли спиртное стоимостью 658 рублей. Участковым уполномоченным полиции по «горячим следам» задержаны ранее судимый 18-летний парень и его приятель подросток.

Из другого сетевого магазина на улице Ленинградской украли также алкогольные напитки стоимостью 2527 рублей. Участковым уполномоченным полиции задержан неработающий 22-летний житель Грязинского района. 

По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела. Санкция инкриминируемых статьей предусматривает лишение свободы от двух до семи лет.  


5 872
#кража
3

Комментарии (5)

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роя

4 минуты назад
Социально ответственный, однако
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_Ъ_

8 минут назад
16-летним их вообще надо бесплатно выдавать.
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молодой тупняк

12 минут назад
судя по этой статье, молодёжь выполняет указания президента по демографии, они хотят чпокаться и пьянствовать на халяву. А когда зачинают ребёнка вялым куем в пьяном угаре, появляется поговорка "Родина ждёт героев, а пи...да рожает дураков!"
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Этих еще

23 минуты назад
можно как то оправдать ,в кармане ни гроша ,но когда воруют люди миллиарды ,при этом уже имеют не один миллиард в своем кармане !
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Задержанный видать

28 минут назад
девственности кого-то лишить собирался
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