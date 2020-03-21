Погода в Липецке

37 минут назад

В Липецкой области мокрый снег и до +4

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В Липецкой области мокрый снег и до +4

В ближайшие сутки на погоду в Липецкой области будет влиять активная циклоническая деятельность – погода будет неустойчивой, с мокрым снегом и снегом различной интенсивности. Температура понизится. Днем непогода будет сопровождаться сильным порывистым ветром. Среднесуточные температуры составят 1 градус мороза, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные снег и мокрый снег, днем местами метель. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек, возможны порывы до 16-21 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 1 градуса мороза до 4  градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, снег и мокрый снег. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла. 

22 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 23 градуса мороза.

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