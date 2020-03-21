37 минут назад
В Липецкой области мокрый снег и до +4
В ближайшие сутки на погоду в Липецкой области будет влиять активная циклоническая деятельность – погода будет неустойчивой, с мокрым снегом и снегом различной интенсивности. Температура понизится. Днем непогода будет сопровождаться сильным порывистым ветром. Среднесуточные температуры составят 1 градус мороза, что в пределах климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, снег и мокрый снег. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.
22 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 23 градуса мороза.