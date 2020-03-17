В России

20 минут назад

Вице-мэр Барнаула задержан за крупную взятку

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Вице-мэр Барнаула задержан за крупную взятку

Чиновника подозревают в получении взятки почти в 3 миллиона рублей

В Барнауле задержали замглавы города Сергея Демина, который курирует вопросы градостроительства и земельных отношений. Чиновника подозревают в получении взятки почти в три миллиона рублей, сообщает Российская Газета.

В отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, вице-мэр действовал не один, а в сговоре с гендиректором компании "Барнаулкапстрой", через которого он получил от одного из предпринимателей взятку в 2,9 миллиона рублей за покровительство и лояльное отношение к возглавляемому им предприятию.

Следователям предстоит выяснить, как действовала эта коррупционная схема. Совместно с оперативными сотрудниками ФСБ они уже провели обыски в особняке и на рабочем месте чиновника. По словам Людмилы Рязанцевой, в ближайшее время будет решен вопрос о его заключении под стражу.
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