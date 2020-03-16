Происшествия

37 минут назад

Липчанку обвиняют в нанесении побоев сыну-третьекласснику

10 723
#побои
1
Липчанку обвиняют в нанесении побоев сыну-третьекласснику

Прокурор Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту причинения побоев несовершеннолетнему ребенку.

Как установлено материалами уголовного дела, 3 февраля в ходе ссоры женщина ударила сына-третьеклассника проводом. На следующий день мальчик не пришел домой, на звонки матери не отвечал, и как выяснилось, пошел к бабушке в Грязи, которая обратилась в полицию.

- Следует отметить, что в 2018 году женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) к наказанию в виде административного штрафа в размере 5000 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. - Семья обвиняемой состоит на профилактическом учете как находящаяся в социально-опасном положении.

Действия матери квалифицировали по ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, лицом подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Признав обвинение доказанным, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
10 723
#побои
1

Комментарии (10)

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Гостю

1 минуту назад
Гость, Ну когда он тебе где нибудь в подворотнях со своими дружками малолетними навалит, то ты по другому запоёшь.
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Сосед

5 минут назад
Зато как что так верят родителей, а как надо поступить чтоб понял этот выродок если по другому не понимает? Мать целыми днями на работе, а он что хочет то творит.
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Гость

5 минут назад
на клыка ей надо навалить и в очко рвануть разок
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ответ один

8 минут назад
вырастет из сына свин
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И что...

9 минут назад
Видно так довёл, что по-другому не понимает. А бабуля кинулась стучать.
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Гость

11 минут назад
Может лучше я её накажу рачком в анальное кольцо? С удовольствием вы..у её во все дыхательные и пихательные
ответить

Ну этот точно в люди пойдёт.

13 минут назад
А потом говорят вы не занимаетесь воспитанием, а как же раньше было? Ремень и как шолковый.
ответить

, ,

14 минут назад
Уродка. Её бы отхлестать этим проводом
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Отец

14 минут назад
Сажать её немедленно! Это уже не мать!!!
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Прохожий

17 минут назад
Малодетная?
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