37 минут назад
Липчанку обвиняют в нанесении побоев сыну-третьекласснику
Прокурор Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту причинения побоев несовершеннолетнему ребенку.
- Следует отметить, что в 2018 году женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) к наказанию в виде административного штрафа в размере 5000 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. - Семья обвиняемой состоит на профилактическом учете как находящаяся в социально-опасном положении.
Действия матери квалифицировали по ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, лицом подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).
Признав обвинение доказанным, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Гостю
Сосед
Гость
ответ один
И что...
Гость
Ну этот точно в люди пойдёт.
, ,
Отец
Прохожий