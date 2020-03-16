Липчанку обвиняют в нанесении побоев сыну-третьекласснику

Прокурор Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту причинения побоев несовершеннолетнему ребенку.



Как установлено материалами уголовного дела, 3 февраля в ходе ссоры женщина ударила сына-третьеклассника проводом. На следующий день мальчик не пришел домой, на звонки матери не отвечал, и как выяснилось, пошел к бабушке в Грязи, которая обратилась в полицию.



- Следует отметить, что в 2018 году женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) к наказанию в виде административного штрафа в размере 5000 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. - Семья обвиняемой состоит на профилактическом учете как находящаяся в социально-опасном положении.



Действия матери квалифицировали по ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, лицом подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).



Признав обвинение доказанным, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

