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19 минут назад
В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией
Такое решение принято в связи с распространением коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение властей закрыть границу с Белоруссией и реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает «Газета.Ru».
По его словам, Россия приняла решение закрыть границу с Белоруссией, так как посчитала такие меры необходимыми для защиты здоровья граждан страны. «Россия принимает те меры, которые считает необходимыми», — подчеркнул он.
Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что все государства должны принимать активные меры по борьбе с данной инфекцией.
Ранее 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса. Лукашенко раскритиковал это решение, заявив, что оно его озадачило. Белорусский лидер также отметил, что в республике обстановка достаточно спокойная в отличие от России, которая «вся полыхает от коронавируса».
По его словам, Россия приняла решение закрыть границу с Белоруссией, так как посчитала такие меры необходимыми для защиты здоровья граждан страны. «Россия принимает те меры, которые считает необходимыми», — подчеркнул он.
Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что все государства должны принимать активные меры по борьбе с данной инфекцией.
Ранее 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса. Лукашенко раскритиковал это решение, заявив, что оно его озадачило. Белорусский лидер также отметил, что в республике обстановка достаточно спокойная в отличие от России, которая «вся полыхает от коронавируса».