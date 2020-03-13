49 минут назад
Липчане сообщают об опасных детских выходках
Опасные детские шалости фиксируют операторы системы «112». На этой неделе в управлении ГО и ЧС Липецка отмечен всплеск звонков горожан о развлечениях подростков.
На следующий день посетители ТРЦ «Малибу», выезжавшие из подземной парковки, жаловались на малолетних хулиганов, забрасывающих автомобили камнями.
В управлении по делам ГО и ЧС призывают родителей усилить контроль за детьми в период вынужденных каникул. Своими действиями они подвергают опасности не только окружающих, но, прежде всего, самих себя.
Бабка Дучя, хочу и пруся
Фауст
Никита
Из
Это будущие революционеры,
Перри Мейсон
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оргазмов
Вот что.
ВВ