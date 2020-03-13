Общество

49 минут назад

Липчане сообщают об опасных детских выходках

18 1393
#хулиганство
4
Липчане сообщают об опасных детских выходках

Опасные детские шалости фиксируют операторы системы «112». На этой неделе в управлении ГО и ЧС Липецка отмечен всплеск  звонков горожан о развлечениях подростков.

- 9 марта несколько мальчишек бросали кирпичи с крыши дома №20 по улице Осипенко. 11 марта прямо на проезжей части кольца Трубного завода трое мальчиков 10 – 12 лет пытались заработать протиранием стекол автомобилей, - сообщили в пресс-службе упарвления. 

На следующий день посетители ТРЦ «Малибу», выезжавшие из подземной парковки, жаловались на малолетних хулиганов, забрасывающих автомобили камнями.

В управлении по делам ГО и ЧС призывают родителей усилить контроль за детьми в период вынужденных каникул. Своими действиями они подвергают опасности не только окружающих, но, прежде всего, самих себя.
18 1393
#хулиганство
4

Комментарии (18)

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Бабка Дучя, хочу и пруся

1 минуту назад
Ох филюганы акаянные.
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Фауст

2 минуты назад
))) А мы в детстве воздушные шарики с водой с крыши бросали....ну или презервативы....)))))
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Никита

3 минуты назад
Перри Мейсон, это жеребёнок...
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Из

4 минуты назад
Многодеток?
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Это будущие революционеры,

5 минут назад
Но сначала зона.Без зоны нет настоящих революционеров.
ответить

Перри Мейсон

10 минут назад
Онижедети)))
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т

11 минут назад
зачем сравнивать ребят пытающихся заработать и шпану кидающуюся камнями???
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оргазмов

12 минут назад
ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?! Удовлетвори свою женщину на все 100%. После первого приема секс стал в разы дольше, спермы больше, выносливые и стояк каменный. Ощущения просто супер у обоих! Вот почитайте как я этого добился ---- http://bit.do/eroxin
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Вот что.

12 минут назад
Надежда, Это будет чуть погодя.....
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ВВ

15 минут назад
.."чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало.." ЗАНЯТЬСЯ ТО НЕ ЧЕМ !!!! Власть "об народе всё думает..и о детях..ВЫ РОЖАЙТЕ, РОЖАЙТЕ БОЛЕ!!!
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