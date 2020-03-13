Липчане сообщают об опасных детских выходках

Опасные детские шалости фиксируют операторы системы «112». На этой неделе в управлении ГО и ЧС Липецка отмечен всплеск звонков горожан о развлечениях подростков.



- 9 марта несколько мальчишек бросали кирпичи с крыши дома №20 по улице Осипенко. 11 марта прямо на проезжей части кольца Трубного завода трое мальчиков 10 – 12 лет пытались заработать протиранием стекол автомобилей, - сообщили в пресс-службе упарвления.



На следующий день посетители ТРЦ «Малибу», выезжавшие из подземной парковки, жаловались на малолетних хулиганов, забрасывающих автомобили камнями.



В управлении по делам ГО и ЧС призывают родителей усилить контроль за детьми в период вынужденных каникул. Своими действиями они подвергают опасности не только окружающих, но, прежде всего, самих себя.

