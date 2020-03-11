Погода в Липецке
сегодня, 12:19
Спасатели предупреждают о сильном ветре
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Главное управление МЧС по Липецкой области разослало экстренное предупреждение о непогоде.
«По данным синоптиков, 11-13 марта в регионе местами ожидаются умеренные дожди, днем небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер западной четверти 9- 14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днём 7-12 градусов тепла», - говорится в предупреждении.
Спасатели напоминают о необходимость соблюдать меры предострожности при усилении ветра.
«По данным синоптиков, 11-13 марта в регионе местами ожидаются умеренные дожди, днем небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер западной четверти 9- 14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днём 7-12 градусов тепла», - говорится в предупреждении.
Спасатели напоминают о необходимость соблюдать меры предострожности при усилении ветра.
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