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Насильник набросился на 12-летнюю девочку в примерочной

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Насильник набросился на 12-летнюю девочку в примерочной

Это произошло в одном из ТЦ Санкт-Петербурга

Педофил изнасиловал 13-летнюю школьницу в примерочной кабинке одного из магазинов масс-маркета, расположенного в торговом центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел днем 9 марта. О случившемся в полицию заявил отец девочки.

По словам отца, девочка была в примерочной магазина Bershka, когда к ней зашёл высокий незнакомец в бежевых джинсах. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы и скрылся, сообщаетПетербургский дневник.

Кроме роста и штанов, школьница также запомнила, что у преступника были серо-голубые глаза, чёрный ремень и кофта с длинным рукавом.

В настоящее время изъяты видеозаписи с камер, расположенных в магазине. На место происшествия сразу же выехала следственная оперативная группа.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
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