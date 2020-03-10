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Насильник набросился на 12-летнюю девочку в примерочной
Это произошло в одном из ТЦ Санкт-Петербурга
Педофил изнасиловал 13-летнюю школьницу в примерочной кабинке одного из магазинов масс-маркета, расположенного в торговом центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел днем 9 марта. О случившемся в полицию заявил отец девочки.
По словам отца, девочка была в примерочной магазина Bershka, когда к ней зашёл высокий незнакомец в бежевых джинсах. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы и скрылся, сообщаетПетербургский дневник.
Кроме роста и штанов, школьница также запомнила, что у преступника были серо-голубые глаза, чёрный ремень и кофта с длинным рукавом.
В настоящее время изъяты видеозаписи с камер, расположенных в магазине. На место происшествия сразу же выехала следственная оперативная группа.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
По словам отца, девочка была в примерочной магазина Bershka, когда к ней зашёл высокий незнакомец в бежевых джинсах. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы и скрылся, сообщаетПетербургский дневник.
Кроме роста и штанов, школьница также запомнила, что у преступника были серо-голубые глаза, чёрный ремень и кофта с длинным рукавом.
В настоящее время изъяты видеозаписи с камер, расположенных в магазине. На место происшествия сразу же выехала следственная оперативная группа.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела