Общество

58 минут назад

«В России еще нет ни одного случая сноса аварийного дома за счет его жильцов»

8 796
#аварийное жилье
«В России еще нет ни одного случая сноса аварийного дома за счет его жильцов»

В мэрии Липецка прокомментировали сообщения в соцсетях по поводу получения жильцами «хрущевки» писем о необходимости сброситься на демонтаж аварийного здания.

Жители признанного аварийным дома по Осеннему проезду, 2 получили из администрации Липецка два документа за подписью председателя городского департамента ЖКХ, председателя межведомственной комиссии Липецка по вопросам признания жилых помещений пригодным (непригодным) для проживания Юлии Кабанцовой, в одном из которых им предложено за свой счет его снести (иначе земельный участок, на котором стоит «хрущевка», будет изъят для муниципальных нужд), во втором сообщается что дата расселения их дома не установлена.

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- Как такое возможно? - возмутились жильца, а вместе с ними и некоторые местечковые политики.

В мэрии Липецка очень просто ответили на этот вопрос: такие письма - стандартная процедура, предусмотренная российским законодательством. Да, идея информирования проживающих в ветхом и аварийном жилье людей о необходимости его сноса за свой счет глупа, но закон есть закон. Все по Салтыкову-Щедрину: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». Поэтому в России нет ни одного случая, когда эта норма права была бы реализована.

Вторая проблема более актуальна: когда жильцам пятиэтажки на Осеннем проезде будут предоставлены новые квартиры? Ответ: когда новое жилье получат жители 122 многоквартирных непригодных для проживания домов, попавших в муниципальную программу переселения до 1 января 2017 года. В прошлом году городские власти начали расселение первых 15 таких домов (счастливчиками стали 49 семей, получивших новые квартиры в микрорайоне «Звездный», а в этом году мэрия расселит еще 125 квартир из этих домов). Более того, в липецкую очередь плюсом попали еще 50 непригодных для проживания многоквартирных домов и, таким образом, дом на Осеннем проезде станет 51-м. Поэтому на новые квартиры в новостройках жителям этого дома можно рассчитывать получить ордера не ранее 2024 года.

У жителей аварийной «хрущевки» на Осеннем проезде, 2 появился и еще один вопрос к чиновникам: почему в феврале они получили квитанции на очередной взнос за капремонт дома?

- Стоит отметить, что именно Фонд капитального ремонта выявил прогиб плит перекрытий в этом доме и инициировал процедуру признания его аварийным. Таковым он был признан постановлением администрации города Липецка 13 февраля этого года. Фонд получил постановление 18 февраля, когда квитанции были отправлены в печать. При получении постановления Фонд произвел перерасчет начислений, поэтому нашу февральскую платежку собственникам жилых помещений в этом доме оплачивать уже не нужно. Если же кто-то заплатили за февраль, денежные средства будет возвращены заявителю по его заявлению при отсутствии задолженности по таким платежам. Сумма, накопленная собственниками на капитальный ремонт, в соответствии с Жилищным кодексом РФ будет направлена в последующем на снос этого дома, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в ФКР региона.

Напомним, что 60-квартирный дом №2 по Осеннему проезду был построен в 1962 году. В нем зарегистрированы 124 человека. 1 ноября прошлого года здесь был введен режим ЧС, причиной которого стал сверхнормативный прогиб перекрытий в 11 квартирах (в одной из квартир потолок провис на 11 сантиметров).
8 796
#аварийное жилье

Комментарии (8)

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гостья

23 минуты назад
шустрые жильцы, т.е.те дома, которые впереди них, надо отодвинуть, а их пропустить?
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Житель

26 минут назад
* Липецкие.
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Николай

26 минут назад
Местная власть в лице всех этих безнравственных чишуш уваркиных-кабанкиных совсем ОХАМЕЛА!
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Ник нейм

35 минут назад
На Сырском Руднике, дома по улице Юношеская 1-10 построены в 1932году, там и потолки и полы уже давно проваливаются и дома рассыпается. Когда их переселите??? Ждёте пока рухнут? Гребные чинуши...
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Перри Мейсон

36 минут назад
От имени жильцов Рублёвки, поздравляю жильцов * по Осеннему проезду 2, с очередной годовщиной смерти вождя всех краснокожих т. Сталина. В честь этого события предлагаю установить на доме мемориальную доску
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Кретины вы

50 минут назад
Ваши толтко кирпичи а земля то пренадлежит единососам
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Еще нет

51 минуту назад
Будет.
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ghost

53 минуты назад
что вы возмущаетесь ? чем вам не нравится стабильность ?? вы что хотите как на украине ??
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