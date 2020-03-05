58 минут назад
«В России еще нет ни одного случая сноса аварийного дома за счет его жильцов»
В мэрии Липецка прокомментировали сообщения в соцсетях по поводу получения жильцами «хрущевки» писем о необходимости сброситься на демонтаж аварийного здания.
- Как такое возможно? - возмутились жильца, а вместе с ними и некоторые местечковые политики.
В мэрии Липецка очень просто ответили на этот вопрос: такие письма - стандартная процедура, предусмотренная российским законодательством. Да, идея информирования проживающих в ветхом и аварийном жилье людей о необходимости его сноса за свой счет глупа, но закон есть закон. Все по Салтыкову-Щедрину: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». Поэтому в России нет ни одного случая, когда эта норма права была бы реализована.
Вторая проблема более актуальна: когда жильцам пятиэтажки на Осеннем проезде будут предоставлены новые квартиры? Ответ: когда новое жилье получат жители 122 многоквартирных непригодных для проживания домов, попавших в муниципальную программу переселения до 1 января 2017 года. В прошлом году городские власти начали расселение первых 15 таких домов (счастливчиками стали 49 семей, получивших новые квартиры в микрорайоне «Звездный», а в этом году мэрия расселит еще 125 квартир из этих домов). Более того, в липецкую очередь плюсом попали еще 50 непригодных для проживания многоквартирных домов и, таким образом, дом на Осеннем проезде станет 51-м. Поэтому на новые квартиры в новостройках жителям этого дома можно рассчитывать получить ордера не ранее 2024 года.
У жителей аварийной «хрущевки» на Осеннем проезде, 2 появился и еще один вопрос к чиновникам: почему в феврале они получили квитанции на очередной взнос за капремонт дома?
- Стоит отметить, что именно Фонд капитального ремонта выявил прогиб плит перекрытий в этом доме и инициировал процедуру признания его аварийным. Таковым он был признан постановлением администрации города Липецка 13 февраля этого года. Фонд получил постановление 18 февраля, когда квитанции были отправлены в печать. При получении постановления Фонд произвел перерасчет начислений, поэтому нашу февральскую платежку собственникам жилых помещений в этом доме оплачивать уже не нужно. Если же кто-то заплатили за февраль, денежные средства будет возвращены заявителю по его заявлению при отсутствии задолженности по таким платежам. Сумма, накопленная собственниками на капитальный ремонт, в соответствии с Жилищным кодексом РФ будет направлена в последующем на снос этого дома, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в ФКР региона.
Напомним, что 60-квартирный дом №2 по Осеннему проезду был построен в 1962 году. В нем зарегистрированы 124 человека. 1 ноября прошлого года здесь был введен режим ЧС, причиной которого стал сверхнормативный прогиб перекрытий в 11 квартирах (в одной из квартир потолок провис на 11 сантиметров).
гостья
Житель
Николай
Ник нейм
Перри Мейсон
Кретины вы
Еще нет
ghost