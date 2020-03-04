Полиция проводит проверку из-за видео с инспектором

Жители села Доброе распространяют по Сети ролик с инспектором ПДН. Они уверены, что сотрудница полиции действует неправомерно.

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Во многие липецкие паблики попало видео, снятое в селе Доброе. На записи — несвязная беседа оператора и сотрудницы инспекции по делам несовершеннолетних. Автор ролика утверждает, что инспектор превышает свои должностные полномочия и не знает законов России. Видео проверяют в полиции.



- УМВД по Липецкой области инициирована проверка. Будет изучено попавшее в соцсети видео, сделан вывод о правомерности действий сотрудника полиции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



В полиции не раскрывают суть дела, из-за которого инспектор ПДН посетила семью. Известно лишь то, что женщина сама вызвала полицию и на момент съемки видео писала объяснительную. Реакцию взрослых на действия инспектора в полиции считают как минимум странной.



Тем временем авторы видео сами подробно рассказывают о том, почему им пришлось обращаться в инспекцию ПДН. Распространяющая в соцсетях видео женщина указывает, что ее 14-летнюю дочь избил житель Доброго. Подросток сейчас якобы находится на лечении в областной больнице. По информации женщины, на ее ребенка напал судимый ранее за изнасилование ребенка парень, которого освободили условно-досрочно. «С него взяли просто объяснения и отпустили, пусть дальше насилует и избивает», пишет женщина.