Происшествия

31 минуту назад

Полиция проводит проверку из-за видео с инспектором

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#ПДН #проверка #полиция
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Полиция проводит проверку из-за видео с инспектором

Жители села Доброе распространяют по Сети ролик с инспектором ПДН. Они уверены, что сотрудница полиции действует неправомерно.

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Во многие липецкие паблики попало видео, снятое в селе Доброе. На записи — несвязная беседа оператора и сотрудницы инспекции по делам несовершеннолетних. Автор ролика утверждает, что инспектор превышает свои должностные полномочия и не знает законов России. Видео проверяют в полиции.

- УМВД по Липецкой области инициирована проверка. Будет изучено попавшее в соцсети видео, сделан вывод о правомерности действий сотрудника полиции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

В полиции не раскрывают суть дела, из-за которого инспектор ПДН посетила семью. Известно лишь то, что женщина сама вызвала полицию и на момент съемки видео писала объяснительную. Реакцию взрослых на действия инспектора в полиции считают как минимум странной.

Тем временем авторы видео сами подробно рассказывают о том, почему им пришлось обращаться в инспекцию ПДН. Распространяющая в соцсетях видео женщина указывает, что ее 14-летнюю дочь избил житель Доброго. Подросток сейчас якобы находится на лечении в областной больнице. По информации женщины, на ее ребенка напал судимый ранее за изнасилование ребенка парень, которого освободили условно-досрочно. «С него взяли просто объяснения и отпустили, пусть дальше насилует и избивает», пишет женщина.
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#ПДН #проверка #полиция
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Комментарии (5)

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МЕНДЕЛЬ

1 минуту назад
ЗДЕСЬ ПРОСТО НУЖНО ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ И УВОЛЬНЯТЬ
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Перри Мейсон

6 минут назад
Хрень какая-то..
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В студию

9 минут назад
Лицо сотрудницы
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ОДИН ГОЛОС

13 минут назад
КТО ЗНАЕТ ЭТОГО ПАРНЯ КОТОРЫЙ ИЗБИЛ ДЕВОЧКУ ЭТО НЕ МЕД РАБОТНИКА ЛИ ВНУК КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО ПОПАДАЕТ В КАКИЕ ТО КРИМИНАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ И ПО ЗНАКОМСТВУ ЕГО ЛОЖАТ В ПСИХ БОЛЬНИЦУ ЧТО БЫ ВЫСКОЧИТЬ ИЗ КРИМИНАЛА
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!!!

15 минут назад
Ну и и какая же "несвязная беседа"? Вполне себе чёткие вопросы задает человек. А сотруднице и ответить нечего. И камеру он, скорее всего, включил после того как пустой бланк подсовывали. Мы сами недавно в такой ситуации побывали: тоже сотрудник предлагал подписать неоформленный бланк, со словами "я потом всё заполню".
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