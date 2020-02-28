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24 минуты назад

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

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#Сирия #Турция
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Главы государств связались по инициативе президента Турции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, пишет РИА Новости. Разговор состоялся по инициативе Эрдогана. Путин в разговоре отметил приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками в Сирии. С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии.

- Разговор был подробный и он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации, - сообщил Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации​.

Условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне, говорится в сообщении Кремля.

В ночь на 28 февраля армия Турции нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск, напоминает «Лента». Сирийские военные потеряли комплексы «Бук» и «Панцирь», 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что сирийская сторона без поддержки ВКС России наносила удары по позициям боевиков, которые пытались провести наступление по широкому фронту. При этом турецкие военные попали под обстрел в районе населенного пункта Бехун, хотя по переданным российской стороне координатам их там «не было и не должно было быть».
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#Сирия #Турция

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