Атлантический циклон принесет в Липецкую область мокрый снег и сильный ветер

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона: 28 февраля повсеместно пройдут дождь и мокрый снег. 29 февраля атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 февраля — 2-5 градусов тепла, что на 10-12 градусов выше нормы, 29 февраля — 0-2 градуса тепла, что на 8 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные, а днем сильные мокрый снег и дождь, местами туман, налипание мокрого снега. Ветер южный, с переходом на северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура воздуха ночью - от 0 до 5 градусов тепла, днем она составит от 2 до 7 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, умеренные мокрый снег и дождь. Температура ночью - от 1 до 3 градусов тепла, днем - от 3 до 5 градусов тепла.



День 27 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +10 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 28 градусов мороза.



