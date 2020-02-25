Происшествия
сегодня, 18:23
В Чаплыгинском районе ночью горел дом и баня
Два пожара с разницей в две минуты уничтожил дом и баню в разных селах Липецкой области.
В Чаплыгинском районе минувшей ночью произошло два пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
Так, в селе Колыбельское на улице Красноармейской горела баня. Уничтожены сгораемые конструкции бани по всей площади. Здесь работало одно отделение 33 ПСЧ.
А в селе Буховое на улице Верхней горел дом №28 . Огонь уничтожил сгораемые конструкции здания по всей площади. Пожар тушили по одному отделению из 33 и 34 ПСЧ.
Так, в селе Колыбельское на улице Красноармейской горела баня. Уничтожены сгораемые конструкции бани по всей площади. Здесь работало одно отделение 33 ПСЧ.
А в селе Буховое на улице Верхней горел дом №28 . Огонь уничтожил сгораемые конструкции здания по всей площади. Пожар тушили по одному отделению из 33 и 34 ПСЧ.
Sunny19
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