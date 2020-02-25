Происшествия

сегодня, 18:23

В Чаплыгинском районе ночью горел дом и баня

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#пожар #баня #МЧС
В Чаплыгинском районе ночью горел дом и баня

Два пожара с разницей в две минуты уничтожил дом и баню в разных селах Липецкой области.

В Чаплыгинском районе минувшей ночью произошло два пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Так, в селе Колыбельское на улице Красноармейской горела баня. Уничтожены сгораемые конструкции бани по всей площади. Здесь работало одно отделение 33 ПСЧ.

А в селе Буховое на улице Верхней горел дом №28 . Огонь уничтожил сгораемые конструкции здания по всей площади. Пожар тушили по одному отделению из 33 и 34 ПСЧ.
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#пожар #баня #МЧС

Комментарии (4)

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Sunny19

12 минут назад
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Таксист

54 минуты назад
Снова безграмотные пишут статьи
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Таксист

55 минут назад
А все таки д28 это дом или баня?
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Подгорелов

сегодня, 18:31
И, как всегда, одна из самых главных версий - неосторожное обращение с огнём! Это понятно и так, без всяких там экспертизы.
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