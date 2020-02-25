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сегодня, 10:42

В России закрывается несколько сахарных заводов

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В России закрывается несколько сахарных заводов

Среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий

Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия. Как сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин, в сельскохозяйственном сезоне 2020/21 (с августа 2020 года по июль 2021-го) не смогут работать те предприятия, суммарные мощности которых превышают 150 тысяч тонн. Об этом пишут «Ведомости».

До 2016 года Россия была нетто-импортером сахара, но затем российские производители увеличили объем товара и по итогам сезона 2016/17 производство превысило внутреннее потребление. Чтобы продать излишки, необходимо было отправлять сахар не только на рынки стран СНГ, но и на мировой рынок. Однако в то же время начали снижаться мировые цены на сахар: они стали ниже, чем себестоимость у российских производителей.

Распродать товар не удалось, поэтому в стране появились излишки, что обрушило внутренние цены: если в 2016-м оптовая цена килограмма сахара превышала 35 рублей, то сейчас она находится на уровне 20 рублей. Это привело к снижению рентабельности и убыткам, сказал Бодин.

По его словам, если ситуация с мировыми и внутренними ценами не изменится, то придется закрывать и другие заводы. В «живых» останутся лишь те, у которых есть собственное производство сахарной свеклы, — они смогут оптимизировать издержки.
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Комментарии (1)

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При Путине

49 минут назад
выгоднее закрыть сахарные заводы ,свеклу продавать на Запад и оттуда покупать готовый сахар ,очевидно потом дойдет очередь до подсолнечного масла!
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