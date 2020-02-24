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В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

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В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Их признали виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Осужденные входили в число 24 российских моряков, которые были задержаны греческой полицией 2 ноября 2019 года. Согласно греческому законодательству, за одного мигранта, которых перевозили моряки, можно получить от 7 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере €6 млн. По данным полиции, на острове Родос было задержано судно с 62 человеками.

В конце января такой же приговор вынесли двум россиянам Антону Каррамову и Платону Давыдову. Их семьи собирают деньги на адвокатов, чтобы освободить моряков. Отмечается, что, в случае пересмотра приговора, осужденные проведут в тюрьме не более 20 лет. В настоящий момент решения суда ожидают еще 10 членов экипажа.



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