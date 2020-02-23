Общество

сегодня, 07:01

Среднему липецкому мужчине 39 лет

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#демография
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Среднему липецкому мужчине 39 лет

В Липецкой области на 1000 мужчин приходится 1189 женщин. При этом численный перевес начинается с 40-летнего возраста. В старших возрастных группах превышение числа женщин составляет от 2 до 4 раз. Всего же мужчин в регионе на 99 тысяч меньше, чем женщин, их доля составляет 46% всего населения. 

Около двух третей мужчин — трудоспособные (от 16 до 59 лет), каждый шестой мужчина –молодой человек в возрасте 16-29 лет, каждый второй – 30-59 лет. На 100 женщин в трудоспособном возрасте приходится 111 мужчин. 

Липецкстат подсчитал средний возраст мужского населения - на начало 2019 года он составлял 39 лет, а это на шесть лет меньше среднего женского возраста. Мужчины из городов на два года моложе мужчин, проживающих в селе. В Липецкой области в среднем мужчины живут 67 лет, женщины – 78 лет, при этом в селе жизнь мужчин короче, чем у женщин на 12 лет, а в городской местности – на 10 лет. 

Больше 50% занятых в экономике — это мужчины (292 тысячи человек). Из них 25% мужчин заняты в обрабатывающих производствах; 13% - транспортировке и хранении; 15% - сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве; 12% - в строительстве. Предпринимательством занимались 18,7 тысячи мужчин, из них в возрасте 30-49 лет – 63%, 50-59 лет – 19%, молодые люди до 30 лет – 13%. Наиболее привлекательными для предпринимателей являются такие виды деятельности, как оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов – 34%; транспортировка и хранение – 26%; строительство — 9%; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 6%, обрабатывающие производства – 5%. 

Образовательный уровень мужчин ниже, чем у женщин. Среди занятых в экономике удельный вес специалистов с высшим образованием среди работающих мужчин составил 25%, со средним профессиональным образованием – 29%, тогда как у женщин –соответственно 39% и 31%. На начало 2018-2019 учебного года в 30 образовательных организациях, которые готовят специалистов среднего звена и 12 вузах, обучались 44,6 тысячи студентов, из них более 50% - мужчины, сообщает Липецкстат. 

1 335
#демография
1

Комментарии (1)

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Дмитрий Краси чков

сегодня, 07:05
А мне 38 лет и я не мужчина, а трижды судимый опущене пляямин, которого проткнули уже в 15 лет в ИК-18 поселка Мурмаши Мурманской области
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