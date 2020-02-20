Происшествия

сегодня, 16:17

Бывший начальник добринского отдела культуры признан виновным в получении взятки

8 857
#взятка
Бывший начальник добринского отдела культуры признан виновным в получении взятки

Приговором Добринского районного суда бывший начальник отдела культуры администрации муниципального района признан виновным в получения взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий.

Как установлено материалами уголовного дела, обвиняемый получил от руководителя московской коммерческой организации 450 тысяч рублей за заключение контракта на поставку кинооборудования для кинозала районного центра культуры.

- Путем искусственного дробления суммы контрактов чиновник уклонился от процедуры закупок, что позволило отделу культуры самостоятельно выбирать поставщика, - сообщает прокуратура Липецкой области.

В суде бывший чиновник вину не признал. 

Учитывая обстоятельства дела суд приговорил подсудимого по совокупности совершенных им преступлений к штрафу в доход государства в размере 2 400 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных органах и учреждениях сроком на 4 года.
8 857
#взятка

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ИК-3

8 минут назад
Всю эту шерсть надо загнать на тройку. Подполковник Истомин их научит СВОБОДУ любить.
ответить

, ,

12 минут назад
Обалдеть. Сумма взятки 450 тысяч рублей, ааа штраф 2млн 400 тысяч рублей. Соизмеримо
ответить

Наш суд, самый гуманный суд в мире!

22 минуты назад
А после 4 лет можно опять занимать и воровать?)))
ответить

Фокс

34 минуты назад
Где же вы добры-молодцы за Русь радетели неподкупные? Где же вы чудо-богатыри, заступники, Отчизну любящие, * последнюю за неё сымающие? Куда же смотрит дружинушка хоробрая князя Володимира, коли в его вотчине такой разбой творится
ответить

Перри Мейсон

35 минут назад
Во кровавый режим лютует
ответить

Правильно !!!

48 минут назад
Вам все посадить , правильно , рублем надо наказывать ., правильное решение !
ответить

Любопытный

54 минуты назад
Дробил закупки, нашел "своего" поставщика, получил откат - с этим все понятно! Но кто ж его сдал?
ответить

А как же посадить ????

сегодня, 16:41
Совсем страх потеряли 450рубасов хапнул и на свободе а мужика в колхозе за мешок сахара на 3 года правильно говорят при нынешней власти в России чем больше сумма тем меньше срок
ответить

Еще в рубрике

Жительница Усмани шантажировала липчанку рассылкой компромата через социальные сети
#вымогательство
3
Жительница Усмани шантажировала липчанку рассылкой компромата через социальные сети

сегодня, 14:04

Происшествия
Липчанка пыталась замять дело знакомого за 200 000 рублей, но попалась при передаче взятки
#взятка
4
Липчанка пыталась замять дело знакомого за 200 000 рублей, но попалась при передаче взятки

сегодня, 12:24

Происшествия
Шестеро липчан заявили о мошенничествах: материальные потери составили больше миллиона рублей
#мошенничество
8
Шестеро липчан заявили о мошенничествах: материальные потери составили больше миллиона рублей

сегодня, 11:39

Происшествия
Полицейские задержали группу закладчиков: липчанина, уроженцев Украины и Молдавии
#наркотики
22
Полицейские задержали группу закладчиков: липчанина, уроженцев Украины и Молдавии

сегодня, 11:22

Происшествия
Нелегальный торговец пытался подкупить полицейского
#взятка
4
Нелегальный торговец пытался подкупить полицейского

сегодня, 11:15

Происшествия
На липецком военном аэродроме сгорел Су-25
#самолет #ЧП #авиаинцидент
60
На липецком военном аэродроме сгорел Су-25

сегодня, 09:22

Происшествия