Бывший начальник добринского отдела культуры признан виновным в получении взятки

Приговором Добринского районного суда бывший начальник отдела культуры администрации муниципального района признан виновным в получения взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий.

Как установлено материалами уголовного дела, обвиняемый получил от руководителя московской коммерческой организации 450 тысяч рублей за заключение контракта на поставку кинооборудования для кинозала районного центра культуры.



- Путем искусственного дробления суммы контрактов чиновник уклонился от процедуры закупок, что позволило отделу культуры самостоятельно выбирать поставщика, - сообщает прокуратура Липецкой области.



В суде бывший чиновник вину не признал.



Учитывая обстоятельства дела суд приговорил подсудимого по совокупности совершенных им преступлений к штрафу в доход государства в размере 2 400 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных органах и учреждениях сроком на 4 года.

