сегодня, 16:17
Бывший начальник добринского отдела культуры признан виновным в получении взятки
Приговором Добринского районного суда бывший начальник отдела культуры администрации муниципального района признан виновным в получения взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий.
- Путем искусственного дробления суммы контрактов чиновник уклонился от процедуры закупок, что позволило отделу культуры самостоятельно выбирать поставщика, - сообщает прокуратура Липецкой области.
В суде бывший чиновник вину не признал.
Учитывая обстоятельства дела суд приговорил подсудимого по совокупности совершенных им преступлений к штрафу в доход государства в размере 2 400 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных органах и учреждениях сроком на 4 года.
Еще в рубрике
сегодня, 09:22Происшествия
ИК-3
, ,
Наш суд, самый гуманный суд в мире!
Фокс
Перри Мейсон
Правильно !!!
Любопытный
А как же посадить ????