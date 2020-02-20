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Немецкий стрелок оставил предсмертное видео перед убийствами в кальянных
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Предполагаемым стрелком из Ханау является 43-летний гражданин Германии.
Глава МВД федеральной земли Гессен Петер Бойт сообщил в четверг, что стрельбу в городе Ханау открыл, как предполагается, 43-летний гражданин Германии. Предполагаемый стрелок Тобиас Р., который был найден мертвым, владел оружием на законных основаниях, пишет РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу в двух кальянных и букмекерской конторе в Ханау в ночь на четверг. Позднее подозреваемый был найден мертвым у себя дома, рядом было обнаружено еще одно тело, напоминают «Известия». На этот момент известно об 11-ти погибших.
Предполагаемый преступник оставил письменное и видеопризнание в совершении преступления. По мнению следователей, изучавших документы, стрелок руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Он написал о необходимости «уничтожить» некоторые народы, которые «уже невозможно изгнать» из Германии. В письме Тобиас Р. также говорит о «войне» «против вырождения нашего народа». Кроме того, подозреваемый написал о спецслужбах и теориях заговора, пишет «Коммерсант».
Вечером на рыночной площади в Ханау состоится траурная церемония в память о жертвах трагедии. Власти германского города Ханау отменили запланированное на 22 февраля традиционное карнавальное шествие в связи с нападением минувшей ночи.Запланированный на вторую половину дня форум на тему городского развития также отменяется.
Предполагаемый преступник оставил письменное и видеопризнание в совершении преступления. По мнению следователей, изучавших документы, стрелок руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Он написал о необходимости «уничтожить» некоторые народы, которые «уже невозможно изгнать» из Германии. В письме Тобиас Р. также говорит о «войне» «против вырождения нашего народа». Кроме того, подозреваемый написал о спецслужбах и теориях заговора, пишет «Коммерсант».
Вечером на рыночной площади в Ханау состоится траурная церемония в память о жертвах трагедии. Власти германского города Ханау отменили запланированное на 22 февраля традиционное карнавальное шествие в связи с нападением минувшей ночи.Запланированный на вторую половину дня форум на тему городского развития также отменяется.
217