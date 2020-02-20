Происшествия

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Шестеро липчан заявили о мошенничествах: материальные потери составили больше миллиона рублей

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#мошенничество
Шестеро липчан заявили о мошенничествах: материальные потери составили больше миллиона рублей
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 19 февраля с заявлением о мошенничестве в полицию обратился 67-летний липчанин. Профессиональный фотограф купил через интернет объектив стоимостью 710 000 рублей, пришел его получать, но оказалось, что днем ранее технику по подложным документам забрал мошенник.

В этот же день полицию обратилась 32-летняя липчанка, которой мошенники позвонили от имени службы безопасности банка. После общения с ними женщина лишилась 10 400 рублей.

Со счета 63-летнего жителя Данкова мошенники по такой же схеме сняли 34 000 рублей.

27-летнего рабочего из Липецкого района банковские мошенники оставили без 199 000 рублей, а
30-летнюю жительницу Усманского обманули на 110 000 рублей.

- По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Сотрудники полиции напоминают, что представители банка никогда не запрашивает по телефону сведения о карте клиента. Если собеседник пытается получить от вас такую информацию, или просит сообщить коды, которые пришли на ваш телефон от банка, прекратите с ним разговор. Если все же в ходе телефонного разговора преступником была получена информация о банковской карте, то необходимо позвонить по телефону, указанному на карте, и заблокировать ее.
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#мошенничество

Комментарии (2)

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Любопытный

3 минуты назад
Интересно, а из каких источников мошенник, который по подложным документам забрал объектив стоимостью 710 000 рублей, узнал, вообще, про то, что этот объектив пришел на почту? Почтовики стуканули?
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Цифровизация

12 минут назад
-рай для мошенников !
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