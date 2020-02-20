Шестеро липчан заявили о мошенничествах: материальные потери составили больше миллиона рублей

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 19 февраля с заявлением о мошенничестве в полицию обратился 67-летний липчанин. Профессиональный фотограф купил через интернет объектив стоимостью 710 000 рублей, пришел его получать, но оказалось, что днем ранее технику по подложным документам забрал мошенник.



В этот же день полицию обратилась 32-летняя липчанка, которой мошенники позвонили от имени службы безопасности банка. После общения с ними женщина лишилась 10 400 рублей.



Со счета 63-летнего жителя Данкова мошенники по такой же схеме сняли 34 000 рублей.



27-летнего рабочего из Липецкого района банковские мошенники оставили без 199 000 рублей, а

30-летнюю жительницу Усманского обманули на 110 000 рублей.



- По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.



Сотрудники полиции напоминают, что представители банка никогда не запрашивает по телефону сведения о карте клиента. Если собеседник пытается получить от вас такую информацию, или просит сообщить коды, которые пришли на ваш телефон от банка, прекратите с ним разговор. Если все же в ходе телефонного разговора преступником была получена информация о банковской карте, то необходимо позвонить по телефону, указанному на карте, и заблокировать ее.

