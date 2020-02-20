В Липецке начали менять квартиры

Учитывая обстоятельства, с которыми сталкиваются жители Липецка в последнее время, было принято решение внедрить новую программу. Коснется она покупателей нового жилья.

Если подробнее, то Липчане, которые хотят продать свою старую квартиру, сталкиваются со сложностями. Рынок наполнен объявлениями о продаже вторичного жилья, покупательская способность всё меньше и меньше. Из-за этого продажа своей квартиры становится всё более сложной, долгой и, как правило, не выгодной. Многим приходится обращаться в агентства недвижимости, чтобы риелторы занимались продажей (это ведёт к дополнительным расходам, в среднем цена такой услуги в Липецке составляет 50 000 рублей), есть варианты с выкупом квартир, но они, к сожалению, предлагают совсем низкую цену. Соответственно полученной суммы недостаточно для улучшения своих жилищных условий.

Давайте разберём программу Trade-in которая разработана для жилой недвижимости:

1. У Вас есть потребность в улучшении жилищных условий;

2. У Вас есть жильё, которое Вы хотите продать для того, чтобы оплатить новое/собрать первоначальный взнос на ипотеку.

3. Вы оставляете заявку по телефону 50-10-10 либо по ссылке: rss48.ru/info/Trade_In

4. Специалист по TRADE-IN строительной компании АО СЗ «Ремстройсервис» встречается с Вами и совместно С ВАМИ оценивает Ваше жильё.

5. Специалист по первичной недвижимости строительной компании АО СЗ «Ремстройсервис» подбирает для Вас жилье в удобном районе, подходящей планировки и цены. Бронируете по «сегодняшнему» прайсу (возможны варианты акций и скидок).

6. После чего заключается специальный договор на реализацию Вашей квартиры силами профессионалов рынка недвижимости.

7. Далее, в среднем, в течение месяца, реализуется Ваша квартира. После чего Вы со специалистом, который сопровождает Вас в течение всего времени, выходите на сделку по покупке нового жилья.

На самом деле, здесь всё достаточно просто для Вас, так как этим будут заниматься профессионалы рынка недвижимости, Вам остаётся только ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОСМОТР. Либо позвонив по телефону 50-10-10. Проверьте сами.

Вы можете задать вопрос, почему именно строительная компания Ремстройсервис? Ответ достаточно прост. Надёжность компании отмечена на Всероссийской премии «Надёжный застройщик России» три года подряд с 2017, которая выдаётся только при условии своевременной сдачи объектов, отсутствии исковых заявлений от своих дольщиков, что говорит о надлежащем качестве жилья. Также АО СЗ Ремстройсервис предлагает весь выбор жилья от комфорт класса до премиума.

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Застройщик АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС»

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