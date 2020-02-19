Происшествия

сегодня, 11:42

Мужчина серьезно пострадал в столкновении машин на Соколе

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#авария #ДТП
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Авария произошла на улице Ковалева.

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Сегодня около 11 часов дня на перекрестке в районе дома №113 по улице Ковалева произошла авария. Там столкнулись две машины — бордовый «ВАЗ» и белая иномарка. Последствия ДТП попали на видео.

Молодой водитель белой иномарки гнал с трассы в сторону Сокола, говорят очевидцы. В это время из промзоны выезжал «ВАЗ». 

- После рискованного обгона водитель иномарки не успел среагировать на выезжавший «ВАЗ» и врезался в переднее левое крыло автомобиля, - рассказали GOROD48 свидетели аварии.

В столкновении получили травмы оба водителя. У пожилого мужчины, сидевшего за рулем «ВАЗа», разбита голова. Автоинспекторы уложили его на снег и вызвали врачей. Водитель иномарки жалуется на боль в ноге.
14 2718
#авария #ДТП
1

Комментарии (14)

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Александ

2 минуты назад
Как я понял водитель тойоты ехал по главной дороге, уважаемые писатели сайта, которые пишут коменты о какой зоне речь, учите правила !
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)

3 минуты назад
Алёша, это была скрытая камера.
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Ыыы

15 минут назад
На зону молодого задрота
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///

23 минуты назад
Успел парень!!!
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нн

24 минуты назад
Правила, Вот из-за таких болванов у нас в стране всё через ж.Каждый сам себе правила выдумывает и ездит,как считает нужным(причём уверен,что он всегда прав).
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А

25 минут назад
Валетов а тебя в ЦР ринок к Сенсею
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Алёша

29 минут назад
Классно снято, оператор мастер своего дела.
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Иномарки DURACAM

29 минут назад
читая текстовый бред в комментариях тупых инозадротов и рубрику Происшествия этого сайта понимаю, что на этих иномарках передвигаются опущенные дебилы!!!
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Гость

30 минут назад
Валетов, желаю тебе что бы ты оказался в данной ситуации! Судья фигов
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1

31 минуту назад
А по Елецкой трассе сегодня ехал, "китаец" на крыше , по следам, с дороги ропрямой ушел и кувыркался, никто не веурсе? На границе елецекого и Задонского районов
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