Мужчина серьезно пострадал в столкновении машин на Соколе

Авария произошла на улице Ковалева.

Молодой водитель белой иномарки гнал с трассы в сторону Сокола, говорят очевидцы. В это время из промзоны выезжал «ВАЗ».

Сегодня около 11 часов дня на перекрестке в районе дома №113 по улице Ковалева произошла авария. Там столкнулись две машины — бордовый «ВАЗ» и белая иномарка. Последствия ДТП попали на видео.- После рискованного обгона водитель иномарки не успел среагировать на выезжавший «ВАЗ» и врезался в переднее левое крыло автомобиля, - рассказали GOROD48 свидетели аварии.В столкновении получили травмы оба водителя. У пожилого мужчины, сидевшего за рулем «ВАЗа», разбита голова. Автоинспекторы уложили его на снег и вызвали врачей. Водитель иномарки жалуется на боль в ноге.