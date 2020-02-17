Погода в Липецке

13 минут назад

Липецку не хватило до температурного рекорда меньше градуса

45
#температурный рекорд #похолодание
Липецку не хватило до температурного рекорда меньше градуса

Сегодня в 15:00 столбики термометров показывали 2,5 градуса тепла.

Липецку не хватило 0,6 градусов, чтобы установить 17 февраля температурный рекорд. Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в три часа дня было зафиксировано 2,5 градуса тепла. Рекорд этого дня в 3,1 градуса тепла был установлен в 2016 году. 

Метеонаблюдения в Липецке ведутся с 1909 года.

45
#температурный рекорд #похолодание

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области ветрено и до +5
#ветер #потепление
В Липецкой области ветрено и до +5

6 минут назад

Погода в Липецке
В Липецкой области усилится ветер и еще потеплеет
#потепление
5
В Липецкой области усилится ветер и еще потеплеет

вчера, 17:01

Погода в Липецке
Спасатели разослали экстренное предупреждение об усилении ветра
#ветер
11
Спасатели разослали экстренное предупреждение об усилении ветра

вчера, 12:22

Погода в Липецке
В Липецкой области потеплеет до +4
9
В Липецкой области потеплеет до +4

15.02.2020 17:14

Погода в Липецке
Осадки затихают, тепло остается: в Липецкой области туман и до +3
#потепление
15
Осадки затихают, тепло остается: в Липецкой области туман и до +3

14.02.2020 17:33

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшой снег и до +3
#снегопад
23
В Липецкой области небольшой снег и до +3

13.02.2020 17:11

Погода в Липецке