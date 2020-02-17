Липецку не хватило до температурного рекорда меньше градуса

Сегодня в 15:00 столбики термометров показывали 2,5 градуса тепла.

Липецку не хватило 0,6 градусов, чтобы установить 17 февраля температурный рекорд. Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в три часа дня было зафиксировано 2,5 градуса тепла. Рекорд этого дня в 3,1 градуса тепла был установлен в 2016 году.



Метеонаблюдения в Липецке ведутся с 1909 года.



