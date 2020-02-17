Жителей улицы Депутатской пугает стая бродячих собак

Собаки ведут себя мирно, но никто не знает, что придёт им в голову в следующий момент.

Жители улиц Доватора и Депутатской жалуются на появившуюся несколько недель назад стайку бродячих собак.

По словам местных жителей 5 или 6 дворняжек бегают по улицам, копаются в мусорках и одним своим присутствием пугают людей.

Собаки ведут себя мирно, ни на кого не бросаются и вообще редко подходят к людям.

- Но кто его знает, что придёт им на ум в следующую секунду, - делился опасениями житель улицы Депутатской.





