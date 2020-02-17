41 минуту назад
Жителей улицы Депутатской пугает стая бродячих собак
Собаки ведут себя мирно, но никто не знает, что придёт им в голову в следующий момент.
Жители улиц Доватора и Депутатской жалуются на появившуюся несколько недель назад стайку бродячих собак.
По словам местных жителей 5 или 6 дворняжек бегают по улицам, копаются в мусорках и одним своим присутствием пугают людей.
Собаки ведут себя мирно, ни на кого не бросаются и вообще редко подходят к людям.
- Но кто его знает, что придёт им на ум в следующую секунду, - делился опасениями житель улицы Депутатской.
Леонид Владимирович Рыдлевич
Неравнодушный
Привет
Светлана
Додик
Наталья
Animal planet.
А МОЖЕТ
Animal planet.
Собаколюб