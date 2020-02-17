Общество

41 минуту назад

Жителей улицы Депутатской пугает стая бродячих собак

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#Бродячие животные #благоустройство
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Жителей улицы Депутатской пугает стая бродячих собак

Собаки ведут себя мирно, но никто не знает, что придёт им в голову в следующий момент.

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Жители улиц Доватора и Депутатской жалуются на появившуюся несколько недель назад стайку бродячих собак.

По словам местных жителей 5 или 6 дворняжек бегают по улицам, копаются в мусорках и одним своим присутствием пугают людей.

Собаки ведут себя мирно, ни на кого не бросаются и вообще редко подходят к людям.

- Но кто его знает, что придёт им на ум в следующую секунду, - делился опасениями житель улицы Депутатской.

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12 418
#Бродячие животные #благоустройство
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Комментарии (12)

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Леонид Владимирович Рыдлевич

2 минуты назад
Джек, Это ВЕРНО . И потом это ЛЮДИ выбросили СОБАК на улицу ...
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Неравнодушный

8 минут назад
Собаки везде. Всякие сердобольные подкармливают вот они и плодятся. Городские службы бездействуют,то договора на отлов нет то ещё чего есть зафиксированные факты наполнения на детей на Поселке трубного завода. Есть обращения к властям . Ждём когда покажут в Дежурной части на РЕН ТВ когда кого-нибудь загрызут.
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Привет

8 минут назад
Убить всех
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Светлана

10 минут назад
А во дворе нашей администрации на Советской живут семь таких собак. прямо рядом с выходом из ресторана. и всем наплевать. и работникам администрации.
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Додик

10 минут назад
Скоро начнется течка у сук, вот тогда и начнется! отличный способ под видом отлова собак умыкнуть 3-5 миллионов. А собаки и ныне там!
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Наталья

10 минут назад
Сокол тоже насыщен этими собаками.
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Animal planet.

15 минут назад
Своим присутствием пугают людей,это плять что????? Да я людишек на улице боюсь,один мразота,свои слюни и сопли высмаркивает на асфальт,другой падлюка стоит в магазине в очереди в вонючей куртке. Другой сученыш или сучка набрызгаются дешёвой туалетной водой,одна толстозадая стоит пиндит по телефону около стелажжа в магазине загораживая проход. Конченные ушлепки,на себя посмотрите,прежде чем гнать на собак.
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А МОЖЕТ

16 минут назад
У Вас китайцев нет.
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Animal planet.

22 минуты назад
Что вы боитесь это ваши проблемы,чтоб вас нарики в подъезде по башке тупой * . Идиоты,куда собакам деваться,приютов современных в Липецке нет и не предвидится. Попробовал бы ты житель улицы Депутатской в Турции что то вякнуть на животных. Мирные животные пытаются выжить,вот куда их девать от живодеров с улицы Депутатской???
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Собаколюб

23 минуты назад
Вот что случается когда закрываьт пивные и шаурмичные...
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