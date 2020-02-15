«МицуБаскет», несмотря на два поражения в Брянске, завершил второй круг в «тройке»

Команда имеет все шансы выйти в финал турнира.

Подошел к концу второй (из трех) круг чемпионата ЦФО по баскетболу среди мужских команд. У липецкого «МицуБаскета» полет в целом нормальный: к промежуточному финишу наша команда подошла на 3-м месте, при том что в финал турниры выходят четыре сильнейших коллектива.

Позиции липчан не поколебали и два поражения в «крайних» матчах в Брянске.

В первой игре гостям удалось навязать борьбу. После трех четвертей «МицуБаскет» проигрывал всего в 4 очка – 57:61, а затем в заключительном отрезке сумел даже сравнять счет. В последний раз равные цифры загорелись на табло после броска играющего тренера липчан Константина Бреева – 65:65.

Играть оставалось еще семь с половиной минут, хозяева предприняли мощный рывок – 77:65, который и предопределил исход встречи. Итоговый счет – 88:75 в пользу «Брянска». Самым результативным в нашей команде стал Бреев – 31 очко. 18 баллов набрал Никита Полянский.

Во втором матче борьбы уже не получилось – 96:43, более чем двукратное преимущество хозяев. Даже Бреев набрал лишь 7 очков, на своем уровне отыграл лишь Полянский – 18 баллов.

По календарю третий круг наша команда должна начать 22 и 23 февраля матчем с курскими «Русичами».



Фото Фото vk.com/tverbasket





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