Спорт

сегодня, 10:20

«МицуБаскет», несмотря на два поражения в Брянске, завершил второй круг в «тройке»

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#Баскетбол #"МицуБаскет"
«МицуБаскет», несмотря на два поражения в Брянске, завершил второй круг в «тройке»

Команда имеет все шансы выйти в финал турнира.

Подошел к концу второй (из трех) круг чемпионата ЦФО по баскетболу среди мужских команд. У липецкого «МицуБаскета» полет в целом нормальный: к промежуточному финишу наша команда подошла на 3-м месте, при том что в финал турниры выходят четыре сильнейших коллектива.

Позиции липчан не поколебали и два поражения в «крайних» матчах в Брянске.

В первой игре гостям удалось навязать борьбу. После трех четвертей «МицуБаскет» проигрывал всего в 4 очка – 57:61, а затем в заключительном отрезке сумел даже сравнять счет. В последний раз равные цифры загорелись на табло после броска играющего тренера липчан Константина Бреева – 65:65.

Играть оставалось еще семь с половиной минут, хозяева предприняли мощный рывок – 77:65, который и предопределил исход встречи. Итоговый счет – 88:75 в пользу «Брянска». Самым результативным в нашей команде стал Бреев – 31 очко. 18 баллов набрал Никита Полянский.

Во втором матче борьбы уже не получилось – 96:43, более чем двукратное преимущество хозяев. Даже Бреев набрал лишь 7 очков, на своем уровне отыграл лишь Полянский – 18 баллов.

По календарю третий круг наша команда должна начать 22 и 23 февраля матчем с курскими «Русичами».

Фото Фото vk.com/tverbasket

Положение команд

М

Команда

И

В

П

Р-О

О

%

1

Рязань

18

17

1

1823-1229

35

94

2

Брянск

20

15

5

1838-1469

35

75

3

МицуБаскет

20

11

9

1732-1638

31

55

4

Тверь

20

10

10

1799-1559

30

50

5

Русичи-2

20

5

15

1768-1771

27

25

6

ЦСП Динамо-РЭА САЭС

18

0

18

883-2177

18

0


5 307
#Баскетбол #"МицуБаскет"

Комментарии (5)

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Инакентий

27 минут назад
Я слышал, что мицу баскет, не лучшая команда Липецка, идут на втором месте в местном турнире))первые места видимо не для них )))
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Лтз

сегодня, 11:01
Жданов красавчик
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Гость

сегодня, 10:56
И на это ещё выделяют бюджетные деньги!!!)))))
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Физкультурник

сегодня, 10:39
Это команда пенсионеров?
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цирк

сегодня, 10:36
третье место из шести команд =это почти позор ,пригласите для усиления ,,лучших,, спортсменов области, это те, кто выиграли, аж миллион, на тербунскую кочегарку и будет вам счастье-145 процентов
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