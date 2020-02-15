сегодня, 10:20
«МицуБаскет», несмотря на два поражения в Брянске, завершил второй круг в «тройке»
Команда имеет все шансы выйти в финал турнира.
Подошел к концу второй (из трех) круг чемпионата ЦФО по баскетболу среди мужских команд. У липецкого «МицуБаскета» полет в целом нормальный: к промежуточному финишу наша команда подошла на 3-м месте, при том что в финал турниры выходят четыре сильнейших коллектива.
Позиции липчан не поколебали и два поражения в «крайних» матчах в Брянске.
В первой игре гостям удалось навязать борьбу. После трех четвертей «МицуБаскет» проигрывал всего в 4 очка – 57:61, а затем в заключительном отрезке сумел даже сравнять счет. В последний раз равные цифры загорелись на табло после броска играющего тренера липчан Константина Бреева – 65:65.
Играть оставалось еще семь с половиной минут, хозяева предприняли мощный рывок – 77:65, который и предопределил исход встречи. Итоговый счет – 88:75 в пользу «Брянска». Самым результативным в нашей команде стал Бреев – 31 очко. 18 баллов набрал Никита Полянский.
Во втором матче борьбы уже не получилось – 96:43, более чем двукратное преимущество хозяев. Даже Бреев набрал лишь 7 очков, на своем уровне отыграл лишь Полянский – 18 баллов.
По календарю третий круг наша команда должна начать 22 и 23 февраля матчем с курскими «Русичами».
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
П
|
Р-О
|
О
|
%
|
1
|
Рязань
|
18
|
17
|
1
|
1823-1229
|
35
|
94
|
2
|
Брянск
|
20
|
15
|
5
|
1838-1469
|
35
|
75
|
3
|
МицуБаскет
|
20
|
11
|
9
|
1732-1638
|
31
|
55
|
4
|
Тверь
|
20
|
10
|
10
|
1799-1559
|
30
|
50
|
5
|
Русичи-2
|
20
|
5
|
15
|
1768-1771
|
27
|
25
|
6
|
ЦСП Динамо-РЭА САЭС
|
18
|
0
|
18
|
883-2177
|
18
|
0
Инакентий
Лтз
Гость
Физкультурник
цирк