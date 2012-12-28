В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
Руководителя строительной организации привлекли к ответственности за подложные документы
Происшествия
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сегодня, 11:27
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Бытовое помещение сгорело на Катукова
Пожар произошел ночью
«Горела бытовка. В помещение произошло возгорание вещей. Огонь тушили шестеро пожарных. Задействованы две единицы техники», — сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
Видео: VK.com
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