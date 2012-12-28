Бытовое помещение сгорело на Катукова

Пожар произошел ночью

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Сегодня ночью в районе парковки у дома №1ё6 по улице Катукова произошел пожар – сгорел вагончик-бытовка.«Горела бытовка. В помещение произошло возгорание вещей. Огонь тушили шестеро пожарных. Задействованы две единицы техники», — сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.