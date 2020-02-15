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Мексика пока не планирует покупать у России новые военные вертолеты
Правительство Мексики пока не планирует приобретать вертолеты российского производства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу источник в министерстве иностранных дел латиноамериканского государства.
На минувшей неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико сообщил, что Мексика рассматривает "конкретное предложение "Рособоронэкспорта", в том числе по предварительным контрактам в сфере поставок вертолетов". При этом он добавил, что в латиноамериканской стране уже есть порядка 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17, функционирует и центр их обслуживания, и центр подготовки пилотов.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Уго Родригес 13 февраля сказал, что Вашингтон не исключает введения санкций против Мексики, если она приобретет военные вертолеты российского производства. Такое заявление он сделал, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов Палаты представителей Конгресса США и отвечая на вопрос одного из конгрессменов относительно того, могут ли в случае такой покупки в отношении Мексики быть введены санкции в рамках американского закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), сообщает tass.ru