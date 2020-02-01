Происшествия

15 минут назад

Пропавший в Липецке 82-летний Михаил Долматов найден мертвым

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#пропавшие без вести
Пропавший в Липецке 82-летний Михаил Долматов найден мертвым

Тело старика нашли у гаражного кооператива.

Почти месяц поисков 82-летнего жителя Липецка Михаила Долматов закончился обнаружением его тела. Сегодня труп старика нашли у гаражного кооператива на улице Сырской в районе Октябрьского моста. 

В последний раз живым Михаила Долматова видели 5 января - он ушел из дома на улице Меркулова и перестал давать о себе знать.

Михиал Долматов страдал потерей памяти, возрастными отклонениями и нуждался в медицинской помощи.

Причины его смерти пока не установлены.
177
#пропавшие без вести

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