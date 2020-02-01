Происшествия
15 минут назад
Пропавший в Липецке 82-летний Михаил Долматов найден мертвым
Тело старика нашли у гаражного кооператива.
Почти месяц поисков 82-летнего жителя Липецка Михаила Долматов закончился обнаружением его тела. Сегодня труп старика нашли у гаражного кооператива на улице Сырской в районе Октябрьского моста.
В последний раз живым Михаила Долматова видели 5 января - он ушел из дома на улице Меркулова и перестал давать о себе знать.
Михиал Долматов страдал потерей памяти, возрастными отклонениями и нуждался в медицинской помощи.
Причины его смерти пока не установлены.
В последний раз живым Михаила Долматова видели 5 января - он ушел из дома на улице Меркулова и перестал давать о себе знать.
Михиал Долматов страдал потерей памяти, возрастными отклонениями и нуждался в медицинской помощи.
Причины его смерти пока не установлены.