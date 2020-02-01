сегодня, 12:47
Торговые объекты в липецких парках разместят по прозрачной схеме
Липецкие парки получат паспорта. Предполагается, что документ, в числе прочего, определит и схему размещения торговых объектов на территории парков.
- Не будет никаких уникальных условий и неоднозначных трактовок. Это прозрачный документ, позволяющий четко понимать, где, когда и по каким правилам должна осуществляться торговля, - рассказала Евгения Уваркина.
«В продолжение темы бизнесменам рассказали о принципах формирования арендной платы, а также, о гарантиях, на которые они могут рассчитывать, заключая соглашение», - сообщает пресс-служба мэрии.
Кроме того, бизнесменам предложили участие в развитии инфраструктуры парка Победы, который администрация собирается обновить к началу лета. Из-за сжатых сроков предметное обсуждение запланировано уже на следующую неделю.
Чурбаджян
Бардак
Денис
Димуля Аксенов
И-а
ГОСТЬ
ДА УЖ
Маринка
житель города
гость