Торговые объекты в липецких парках разместят по прозрачной схеме

Липецкие парки получат паспорта. Предполагается, что документ, в числе прочего, определит и схему размещения торговых объектов на территории парков.

Принципы расположений кафе, киосков, ролл-баров и фудтраков, и как они должны выглядеть сегодня обсуждали глава Липецка Евгения Уваркина и предприниматели. На встрече мэр и бизнесмены обсудили обновленный договор на работу в парках.- Не будет никаких уникальных условий и неоднозначных трактовок. Это прозрачный документ, позволяющий четко понимать, где, когда и по каким правилам должна осуществляться торговля, - рассказала Евгения Уваркина.

«В продолжение темы бизнесменам рассказали о принципах формирования арендной платы, а также, о гарантиях, на которые они могут рассчитывать, заключая соглашение», - сообщает пресс-служба мэрии.Кроме того, бизнесменам предложили участие в развитии инфраструктуры парка Победы, который администрация собирается обновить к началу лета. Из-за сжатых сроков предметное обсуждение запланировано уже на следующую неделю.