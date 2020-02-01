Общество

сегодня, 12:47

Торговые объекты в липецких парках разместят по прозрачной схеме

13 651
#парк Победы
Торговые объекты в липецких парках разместят по прозрачной схеме

Липецкие парки получат паспорта. Предполагается, что документ, в числе прочего, определит и схему размещения торговых объектов на территории парков. 

Принципы расположений кафе, киосков, ролл-баров и фудтраков, и как они должны выглядеть сегодня обсуждали глава Липецка Евгения Уваркина и предприниматели. На встрече мэр и бизнесмены обсудили обновленный договор на работу в парках. 

- Не будет никаких уникальных условий и неоднозначных трактовок. Это прозрачный документ, позволяющий четко понимать, где, когда и по каким правилам должна осуществляться торговля, - рассказала Евгения Уваркина.

«В продолжение темы бизнесменам рассказали о принципах формирования арендной платы, а также, о гарантиях, на которые они могут рассчитывать, заключая соглашение», - сообщает пресс-служба мэрии. 

Кроме того, бизнесменам предложили участие в развитии инфраструктуры парка Победы, который администрация собирается обновить к началу лета. Из-за сжатых сроков предметное обсуждение запланировано уже на следующую неделю.
13 651
#парк Победы

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Чурбаджян

5 минут назад
Бардак, А нам и нужэн ринок, ти щто брат нэ панимаэщ
ответить

Бардак

11 минут назад
По такому проекту, как парк Победы, должны быть общественные слушания! Фотки недопроектов в инстаграм - не их аналог. Предприниматели важны, спору нет, но разве парк для них исключительно, а не для всех липчан? почему их мнения никто не спрашивает? Судя по комментариям здесь, проект многих не устраивает. А если думать только об интересах предпринимателей - то на выходе получится рынок, а не место отдыха, как в Верхнем парке сейчас, или просто площадь без каких либо точек притяжения типа детских площадок и спортивных объектов с хаотчно разбросанными киосками, как Нижний сейчас. Впрочем, что еще можно ждать от Уваркиной?
ответить

Денис

16 минут назад
Поставьте пивнуху в лесу парка победы. Пусть люди пьют. И ссут.
ответить

Димуля Аксенов

21 минуту назад
Я полный ноль во всех вопросах. Но все,время кружусь вокруг власти иногда могу лизнуть им анус. Вот поэтому я и дирехтор.
ответить

И-а

31 минуту назад
Наверное у Аксёнова член как у Распутина вот он и переглянулся мерше !
ответить

ГОСТЬ

43 минуты назад
*** а почему они так говорят? уже все решили ? что парк ПОБЕДЫ будут заворачивать в плитку ? а когда где ? почему люди не пришли и не сказали что они против ?
ответить

ДА УЖ

47 минут назад
Закройте паганые фасфуды.Сделайте нормальные столовые.
ответить

Маринка

49 минут назад
Это * *****ец коллеги))) Аксёнова - директором парков? что за чушь, куда делись остальные директора? Я работала с ним в проекте по патриотическому воспитанию. кроме матерных слов о нем как о управленце сказать нечего. просто чей то друг, которого тянуть за уши на вершину власти.. он не то что развалит парки, а превратит их в одно большое убожество
ответить

житель города

55 минут назад
А Аксёнова Димку Уваркина ставить директором ВСЕХ ПАРКОВ. Представляете как парню повезло? Интересно, справится ли он? Просто многие говорят что он совсем не руководитель, хам, приспособленец, и посредственность
ответить

гость

сегодня, 13:10
А что там заслуженный сталевар Аксенов делает ? Бросил домну , и штаны протирает . Подработка что ли ?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На окраине Липецка произошел крупный пожар
#пожар
1
На окраине Липецка произошел крупный пожар

сегодня, 12:32

Общество
С 1 февраля дорожает «Платон», а торговые автоматы отказываются от чеков
#инфляция
53
С 1 февраля дорожает «Платон», а торговые автоматы отказываются от чеков

сегодня, 08:00

Общество
С 1 февраля социальные выплаты вырастут на 3%
#пособия
61
С 1 февраля социальные выплаты вырастут на 3%

сегодня, 07:20

Общество
Липецк поборется за звание «Беговой столицы» России
33
Липецк поборется за звание «Беговой столицы» России

вчера, 17:50

Общество
«Спрос вырос, но ажиотажа пока нет»
#медицинские маски
23
«Спрос вырос, но ажиотажа пока нет»

вчера, 17:10

Общество
С площади Победы вывозят киоски
#благоустройство
43
С площади Победы вывозят киоски

вчера, 16:53

Общество