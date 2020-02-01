31 минуту назад
Липчан просят о помощи в розыске налетчиков на ювелирный магазин
30 января в городе Кимовск Тульской области двое мужчин в масках совершили разбойное нападение на ювелирный магазин «Империя золота». Ориентировка на преступников разослана по соседним с Тульской областью регионам.
С места преступления грабители скрылись на автомобиле «ВАЗ-2114» тёмного цвета с нечитаемыми регистрационными знаками.
Любую имеющуюся информацию о разбое или же о личности предполагаемых преступников можно сообщить по телефонам: (4872) 32-22-49 или (4873) 55-96-52 (УМВД России по Тульской области), или в дежурную часть липецкой полиции: 02 и 36-91-60.
BLOOD_JO
Ха,