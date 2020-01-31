Цифровое моделирование отложило ограничение движения у Новой Жизни

Реконструкция путепровода через поселок Новую Жизнь ведётся уже несколько недель. Предполагалось, что на время сооружения второй очереди путепровода перекроют движение по одной полосе дороги, а по второй будет организовано реверсивное движение, регулируемое с помощью светофора. Однако цифровое моделирование ожидаемых транспортных потоков отложило перекрытие.

Цифровые технологии липецкие дорожники применили для предотвращения транспортного коллапса. Движение в районе реконструкции контролировали с помощью приборов видеофиксации, а информацию обработали специалисты из ЛГТУ под руководством профессора Владимира Клявина. Альтернативную информацию о транспортных потоках предоставили специалисты МКП «Липецкгорсвет» – они ведут круглосуточную видеодетекцию транспортных потоков на подъездах к участку реконструкции.



- Данные сопоставили на специально собранном совещании, в результате было решено взять недельную паузу, чтобы внимательно изучить детали, которые необходимо учесть на время ограничения движения, - сообщили в пресс-службе Управления дорог и транспорта Липецкой области.



Чтобы избежать серьёзных заторов, решено запретить движение грузового транспорта через участок реконструкции, пересмотреть схему регулирования развязки у поворота на дамбу Матырского водохранилища. Пересмотреть маршруты общественного транспорта, оптимизировать графики движения транспорта, обеспечивающего доставку рабочих на предприятия.



Дополнительная неделя даст возможность проинформировать липчан о предстоящих работах. Водителям рекомендуется пользоваться альтернативными вариантами объезда через дамбу Матырского водохранилища и Восточный обход. Предстоящее ограничение движения предположительно продлится три недели.



Реконструкция путепровода ведется на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

