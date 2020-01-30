В России

27 минут назад

Иностранцы изнасиловали женщину на пляже

93
#изнасилование
Иностранцы изнасиловали женщину на пляже

Нападение произошло на берегу моря в Сочи.

Работающая в Сочи женщина обратилась с заявлением в полицию, обвинив троих мужчин-иностранцев в изнасиловании на пляже. Об этом сообщает РЕН ТВ. По ее словам, она находилась на пляжной зоне, когда к ней подошли малознакомые мужчины-иностранцы.

В итоге они совершили насильственные действия сексуального характера в ее отношении, а затем один из них украл у нее телефон. Подозреваемые уже задержаны. Выясняются обстоятельства преступления.
93
#изнасилование

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