В России
27 минут назад
Иностранцы изнасиловали женщину на пляже
Нападение произошло на берегу моря в Сочи.
Работающая в Сочи женщина обратилась с заявлением в полицию, обвинив троих мужчин-иностранцев в изнасиловании на пляже. Об этом сообщает РЕН ТВ. По ее словам, она находилась на пляжной зоне, когда к ней подошли малознакомые мужчины-иностранцы.
В итоге они совершили насильственные действия сексуального характера в ее отношении, а затем один из них украл у нее телефон. Подозреваемые уже задержаны. Выясняются обстоятельства преступления.
В итоге они совершили насильственные действия сексуального характера в ее отношении, а затем один из них украл у нее телефон. Подозреваемые уже задержаны. Выясняются обстоятельства преступления.