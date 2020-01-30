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54 минуты назад

Из-за угроз пассажирки экстренно посадили самолёт

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#самолёт #авиадебош
Из-за угроз пассажирки экстренно посадили самолёт

Буйная женщина грозилась взорвать авиалайнер.

В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя. По данным Telegram-канала Baza, пилоты сообщили на землю, что одна из пассажирок угрожает себя взорвать. По данным РЕН ТВ, она говорила, что у нее в сумке взрывное устройство.

- Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия, — сообщили в авиакомпании.

По данным РИА Новости, в самолете находятся 195 человек. Женщина вышла в проход борта и заявила о наличии у нее взрывного устройства. Как сообщил источник «Известий», паники на борту не было. В настоящий момент борт находится в Домодедово. Лайнер буксируют на стоянку. В связи с временным запретом на вылеты на полосах образовалась пробка из ожидающих лайнеров.
139
#самолёт #авиадебош

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