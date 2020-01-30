В России
54 минуты назад
Из-за угроз пассажирки экстренно посадили самолёт
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Буйная женщина грозилась взорвать авиалайнер.
В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя. По данным Telegram-канала Baza, пилоты сообщили на землю, что одна из пассажирок угрожает себя взорвать. По данным РЕН ТВ, она говорила, что у нее в сумке взрывное устройство.
- Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия, — сообщили в авиакомпании.
По данным РИА Новости, в самолете находятся 195 человек. Женщина вышла в проход борта и заявила о наличии у нее взрывного устройства. Как сообщил источник «Известий», паники на борту не было. В настоящий момент борт находится в Домодедово. Лайнер буксируют на стоянку. В связи с временным запретом на вылеты на полосах образовалась пробка из ожидающих лайнеров.
- Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия, — сообщили в авиакомпании.
По данным РИА Новости, в самолете находятся 195 человек. Женщина вышла в проход борта и заявила о наличии у нее взрывного устройства. Как сообщил источник «Известий», паники на борту не было. В настоящий момент борт находится в Домодедово. Лайнер буксируют на стоянку. В связи с временным запретом на вылеты на полосах образовалась пробка из ожидающих лайнеров.
139