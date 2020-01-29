Циклон с Атлантики принесет плюсовую температуру и днем, и ночью

В ближайшие три дня Липецкая область останется во власти атмосферных фронтов атлантического циклона: погода будет неустойчивой, снег, мокрый снег и дождь ожидаются от небольших до умеренных, местами будет гололед и налипение мокрого снега.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 января - от 1 до 2 градусов тепла, что на 12 градусов выше нормы, 31 января и 1 февраля — от 0 до 1 градуса мороза, что на 9-11 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 января в Липецкой области облачно, временами пройдут умеренные снег, мокрый снег и дождь, ночью местами туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, 6-11 м/сек, местами порывы достигнут 16 м/сек. Температура ночью и днем составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.



В Липецке облачно, временами умеренные снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью будет от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем она составит от 1 до 3 градусов тепла.



День 30 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 33 градуса мороза.



