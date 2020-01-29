Погода в Липецке

49 минут назад

Циклон с Атлантики принесет плюсовую температуру и днем, и ночью

3 399
#снегопад
1
Циклон с Атлантики принесет плюсовую температуру и днем, и ночью

В ближайшие три дня Липецкая область останется во власти атмосферных фронтов атлантического циклона: погода будет неустойчивой, снег, мокрый снег и дождь ожидаются от небольших до умеренных, местами будет гололед и налипение мокрого снега.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 января - от 1 до 2 градусов тепла, что на 12 градусов выше нормы, 31 января и 1 февраля — от 0 до 1 градуса мороза, что на 9-11 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 января в Липецкой области облачно, временами пройдут умеренные снег, мокрый снег и дождь, ночью местами туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, 6-11 м/сек, местами порывы достигнут 16 м/сек. Температура ночью и днем составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. 

В Липецке облачно, временами умеренные снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью будет от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем она составит от 1 до 3 градусов тепла.

День 30 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 33 градуса мороза. 

3 399
#снегопад
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Mr. G

26 минут назад
- На выходные обещали 30 градусов жары. - Да не может быть! - Может! 15 - в субботу... 15 - в воскресенье...
ответить

G. Isra 7891

30 минут назад
О погоде сегодня: "На солнце - нестерпимая жара, в тени - адский холод!"
ответить

Вася

43 минуты назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области снег с дождем и до +5
#снег #дождь
14
В Липецкой области снег с дождем и до +5

вчера, 17:01

Погода в Липецке
Скандинавский циклон навестит Липецкую область с небольшими снегом и дождем
#снег #дождь
8
Скандинавский циклон навестит Липецкую область с небольшими снегом и дождем

27.01.2020 17:51

Погода в Липецке
В Липецкой области мокрый снег и до +3
10
В Липецкой области мокрый снег и до +3

25.01.2020 17:20

Погода в Липецке
В Липецкой области сильный ветер и до +2
#потепление
14
В Липецкой области сильный ветер и до +2

24.01.2020 16:52

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают о сильном ветре
#ветер
2
Спасатели предупреждают о сильном ветре

23.01.2020 09:36

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшой снег и до -5
#снег
25
В Липецкой области небольшой снег и до -5

22.01.2020 17:07

Погода в Липецке